Jouni Nikulan kolumni: Tämän vuoden someilmiö on oikeistohippi, jonka kirkkain guru on Ano Turtiainen – Koronarokotusten vastustaja voi pitää itseään valaistuneena, vaikka nurkan takana vaanivat marginaali ja radikalisoituminen

Kävelin marraskuisena lauantai-iltana Helsingin Rautatientorin läpi. Lavalla oli erähattuinen mies, joka julisti totuutta mikrofoni kädessään. Ilmassa oli outoa herännäisyyttä, joten jäin kuuntelemaan.

Mies kertoi Raamatun tessalonikalaiskirjeestä, lopunajoista sekä Bill Gatesin ja Elon Muskin suunnitelmista istuttaa pedon merkki ihmiseen. Muistin Youtubesta katsomani Suomi ensin -mielenosoitukset muutaman vuoden takaa.

Nytkin huutaen lausutut puheenvuorot ja siniristiliput leimasivat tunnelmaa. Meneillään oli Vapauden puolesta -mielenosoitus. Vapauden puolustaminen tarkoitti koronarokotusten vastustamista.

Pian somessa kysyttiin, miksi media vaikenee tapahtumasta, vaikka Yle oli juuri kertonut kuvan ja videon kera mielenilmauksen keränneen Rautatientorille noin 1 500 ihmistä. Yläpilvitason sisällön avaaminen tarkemmin olisi ollut kuitenkin salaliittoteorioiden levittämistä, mikä ei kuulu vastuulliseen journalismiin.

Kansakunnan kiihkeä kahtiajakaminen ja kääntäminen eurooppalaisia arvoja vastaan on sama asia kuin pussittaisi biljardipalloja Putinin puolesta.

Olen hieman huolissani nykyajan menosta. Sisällissotia ja niiden puhkeamista pitkään tutkinut yhdysvaltalainen professori Barbara Walter varoittaa tuoreessa kirjassaan How Civil Wars Start, että USA on lähempänä sisällis­sotaa kuin kukaan haluaisi uskoa.

"Demokratia, joka perustettiin yli kaksi vuosisataa sitten, on siirtynyt hyvin vaaralliselle alueelle", Walters kirjoittaa Helsingin Sanomien mukaan.

Kun Donald Trumpin tukijat hyökkäsivät loppiaisena Capitol-kukkulan kongressirakennukseen, oli polttoaineena se sama salaliittoteorioiden pohjaton kaivo, josta riitti säkeitä Rautatientorillakin.

Sosiaalisen median myötä uskosta vaihtoehtoisiin totuuksiin on tullut maailmankatsomusta, uskontoa.

Kerron nyt kuitenkin latistavan totuuden: ihminen, joka on kaikkea valtavirtaa ja yleisesti hyväksyttyjä totuuksia vastaan, ei ole valaistunut tai hereillä. Hän on radikalisoitunut. Kyse on vaarallisesta kuplasta.

Salaliittoteoriat ovat kellahtaneet somen myötä vasemmalta arvo-oikealle, mutta viime vuosina on tapahtunut jotain vieläkin uskomattomampaa. Hippiaatteesta on tullut oikeistolainen.

Intialaisen gurun tilalla on perussuomalaisillekin liian radikaali Ano Turtiainen, kun lifestyle-bloggaajat ja vaihtoehtoterveystietäjät saarnaavat avojaloin kalliolla koronarokotuksia vastaan. Luonnonmukaisuuden ja uskomushoitojen nimiin vannominen voi tarkoittaa lempeää kuvavirtaa mutta sotaisaa mieltä.

Hippiliike alkoi kapinana keskiluokkaisia arvoja ja tiukkaa seksuaalinormistoa vastaan, mutta nyt protestin kohteena on vahvistettu terveystieto. Korkeampi tietoisuus haetaan somesta.

Tämä kaikki olisi hyvin koomista, ellei käsillä olisi arvaamaton ruutitynnyri.

