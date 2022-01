Minna Mustosen äänikolumni: Reippaasti uutta kohti, kolumnin pääset myös kuuntelemaan

Vuosi on ihan tuore, aika on jättää vanha vuosi taakse. Taasen menee pitkälti kevääseen ennen kuin osaa luontevasti vuoden kirjoittaa oikeilla numeroilla: 2022.

Se muuten tuntuukin jotenkin niin paljon enemmältä kuin tuo taakse jäänyt vuosi 2021.

Mitä jäi viime vuodesta eniten mieleen?

Sukumme matriarkan siirtyminen ajasta ikuisuuteen, tyttären ylioppilasjuhlat ja muuttomme pois pitkäaikaisesta kodistamme.

Mieluusti en edes viitsisi mainita koronaa, mutta totta on se, että kovasti on tuo viheliäinen virus moneen, moneen asiaan vaikuttanut. Korona on hankaluuksia ja vaarallisia tilanteita aiheuttanut, jopa likeltä piti kuolemantapauksia ihan tuttavapiirissä, mutta kaikeksi onneksi niistä on selvitty, ainakin toistaiseksi.

Työtään kun ynnää, niin ehkä viime vuodelta eniten mieleeni jäivät omista haastateltavista Leena Kandelberg,Tiina Jalma, Tuula Virkkala, Bia Hassel sekä Nanne Jalma. Kaikki nuo upeat kodeistaan kertovat naiset, jotka avasivat kotiensa ovet, kertoivat sisustusratkaisuistaan, raottivat elämäänsä ja olivat lämpöisiä sekä ihania ihmisiä.

Kotoisasti- sarjan haastateltavat olivat juuri mitä kaipasi siihen hetkeen, kun oma koti oli pullollaan muuttolaatikoita. Hetkeen jolloin tuntui, että mikään ei suju niin kuin oli ajatellut. Aikaan kun piti miettiä kuinka ja mistä tilataan roskisten tyhjennykset ja mihin mallataan postilaatikoiden paikat.

Juuri sellaisina hetkinä oli ihana kirjoittaa juttuja, joissa pääsi käymään upeissa, kauniissa ja sieväksi laitetuissa kodeissa. Kodeissa, missä soi vaimea musiikki, tuoksui hyvältä ja paloi kauniit kynttilät.

Vuoden ensimmäisinä päivinä jälleen ollaan täynnä uutta puhtia ja intoa aloitella tuoretta, upeaa vuotta.

Aika on kammata hiukset, sipaista hiukkasen huulipunaa, tarkistaa, että housuissa on vetskari kiinni ja astua ryhdikkäästi kohti uutta, tuoretta vuotta.

Koronankurimus kurittaa, sitä vastaan koitetaan käydä pitämällä piisalle etäisyyttä ja hoitamalla kaikki rokotusasiat kuntoon.

Vaalit tulevat ja aluevaltuutetut valitaan pesteihin. Kaikeksi onneksi tulevat valtuutetut ovat yhtä uuden äärellä, kuin olemme me toimittajatkin asioista uutisoidessamme.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vuosi 2022 jääköön aikakirjoihin vuotena, jolloin oltiin edes hiukkasen mukavampia ihmisiä toinen toisillemme.

Vuotena, jolloin minusta tulee kolmannen kerran mummu.