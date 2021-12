Pääkirjoitus: Eläinsuojeluun on kiinnitettävä huomiota ja esimerkiksi poliisit tarvitsevat koulutusta

Eläinsuojelurikosten ehkäisyyn ja poliisin toimintaan näissä tapauksissa on kiinnitettävä huomiota. Luvut ja murheelliset tositarinat esimerkiksi Pohjanmaan poliisin alueelta kertovat karua kieltä. Eläinsuojelurikosten määrä on kasvanut, osa niistä on törkeitä.

Kansalaisen oikeustaju ei läheskään aina pysty sulattamaan rikoksesta tullutta seurausta. Vakavankuuloista ja eläimille kärsimystä aiheuttaneista teoista määrätään liian usein pelkkiä sakkoja. Kaikki eläinsuojelurikokset eivät tule kenenkään tietoon, mutta huolestuttavaa kyllä, poliisillekaan tulleita ilmoituksia ei aina kirjata. Tämän vuoksi tilastot eivät kerro läheskään koko totuutta.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ottikin joulukuussa kantaa poliisin toimintaan eläinsuojelurikoksen tutkinnassa havaittujen merkittävien puutteiden vuoksi. Oikeusasiamiehen mukaan eläinsuojelurikosten kirjaamisessa, viranomaisyhteityössä ja eläinsuojelurikosten esitutkinnassa on poikkeamia, joiden vuoksi poliisit tarvitsevat uusia ohjeita.

Poliisihallitus saikin eduskunnan oikeusasiamieheltä kotitöitä. Poliisihallituksen on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin, joiden ansiosta ilmoitukset kirjataan yhdenmukaisesti kaikissa poliisilaitoksissa. Tämän pitäisi olla ihan peruslähtökohta.

Valvontaeläinlääkäri Eva-Lotta Halonen huolehtii työkseen eläinten hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta Kokkolan seudulla. Vaikka poliisi sai poikeusasiamieheltä nuhteita, uskoo Halonen poliisin tutkivan nykyään aiempaa herkemmin eläinsuojelurikoksia. Halosen mukaan valvontaeläinlääkärin työssä eivät näy niinkään esimerkiksi korona-ajan lemmikit vaan nautatilat (KP 30.12.). Määrällisesti tiloja ei ole paljon, mutta kysymys on suuresta eläinmäärästä. Halonen arvioi Keskipohjamaan jutussa, että kysymys voi olla esimerkiksi koronan aiheuttamasta väsymyksestä ja taloustilanteesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valvontaeläinlääkärin työsarkaan kuuluvat myös pieneläimet. Ilmoituksia tulee niin haukkumisesta kuin liian vähäiseksi arvioidusta liikunnan määrästä. Esimerkiksi haukkumista ei pidetä eläinsuojeluongelmana, mutta voi se jossain tilanteessa olla sellainenkin. Koirille haukkuminen on lajille ominaista, mutta jos koira on liikaa yksin saamatta seuraa ja riittävästi tekemistä, tuntuu maalaisjärjellä, että eläin ei voi hyvin.

Eläinsuojelukin tarvitsee resurssinsa ja poliisi koulutusta osatakseen puuttua asioihin. Hyvää kehitystä on tapahtumassa siinä, että Kokkolan ja Keski-Pohjanmaa alueella aloittaa vuoden alussa Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluneuvoja, joka esimerkiksi antaa neuvoja eläinten pidossa ja tekee eläinsuojeluneuvontakäyntejä. Erityisen tärkeää on neuvojan tekemä yhteistyö esimerkiksi viranomaisten kanssa. Toivottavaa olisi, että jokainen eläimen omistaja tuntisi oman vastuunsa ja osaisi pyytää myös apua, kun omat voimat ja taidot eivät riitä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.