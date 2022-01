Pääkirjoitus: Onnen läikähdys on usein nimenomaan sisäistä, kurjistakin kokemuksista voi selviytyä – Tiina Ojutkangas kertoo onnellisuudesta myös videolla

Kun ihminen luettelee onnensa aiheita, on oikeastaan aika helppo arvata, mitä moni vastaa: läheiset ihmiset, rakkaus, oma koti, luonto, mielekkäät harrastukset, oma lemmikki, hyvä työpaikka. Ne ovatkin asioita, joista moni iloitsee ja löytää elämäänsä tyytyväisyyttä.

Onnea ja onnellisuutta on myös tutkittu. Kaikesta huolimatta voi tulla jotenkin yllätyksenä, että onnellisuus on myös geeneissä. Emeritusprofessori Markku Ojanen muistuttaa, että osa onnellisuudesta tulee geeneistä. Se on myös hiukan pelottavaa. Emmekö voikaan vaikuttaa kaikkeen esimerkiksi asennoitumalla positiivisesti tai hankkimalla elämäämme asioita, jotka tuovat tyytyväisyyttä mukanaan.

Katso pääkirjoitus myös videolta:

Joskus voi jopa ajatella, että vaikka asiat eivät olisi erityisen hyvin, saattaa tuntea sisimmässään onnea. Joskus voi selviytyä uskomattoman ikävistä ja raskaista kokemuksista tilanteeseen, jossa tuntee iloa ja tyytyväisyyttä.

Keskipohjanmaan uudenvuoden jutussa 19-vuotias Markus Heikkinen pohtii onnellisuuden sisältöä. "Kai se onnellisuus on sitä, että on löytänyt oman paikkansa ja on tavoitteita elämässä." Joku toinen vastaa, että onnellinen olo tulee oman pienen vauvan katseesta. Kolmannen mukaan onnellisuutta on vapaus, pelottomuus ja luotto siihen, että elämä kantaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Psykologian emeritusprofessori Ojasen mukaan tutkjat ja filosofitkaan eivät ole päässeet asiassa yhteisymmärrykseen (KP 1.1.2022). Tutkija puhuu tunneonnesta ja tyytyväisyysonnesta. Onnellisuutta tutkitaan positiivisen psykologian tutkimussuuntauksessa.

Onnellisuusprofessoriksikin tituleerattu Ojanen puhuu onnellisuudesta ja tyytyväisyden tunteesta kiehtovasti. On monenlaisia asioita, joiden avulla saavuttaa tyytyväisyyttä. Emeritusprofessorin mukaan tällainen voi olla vaikkapa itsensä kehittäminen. Joskus elämän vaikeudet ovat niin suuria, että niillä on merkittävä vaikutus tyytyväisyysonneen. Kokemus yksinäisyydestä on yksi tällaisista asioista.

Uudenvuoden aika on sellainen käännekohta, jossa moni meistä ihmisistä pohtii elämäänsä, arvojaan ja sitä, minkälaista elämää haluaa viettää. Tarve elää omannäköistään elämää on varmasti sellainen näkökulma, jota me ihmiset erilaisissa elämänvaiheissa mietimme.

Onni, onnellisuus ja tyytyväisyys ovat merkillisiä sanoja ja tunteita. Joskus riittää hetkellinen auringon pilkahdus siihen, että onnen tunne läikähtää. Onni tulee usein sisältä.

Mistä sinä tunnet onnea ja tyytyväisyyttä? Kerro meille, julkaisemme kokemuksesi. Lähetä viestit osoitteeseen mielipide@kpk.fi tai vastaa tämän pääkirjoituksen kommenttikenttään.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.