Sisätilojen kokoontumisrajoitus kiristyy alkuvuodesta muun muassa Pietarsaaressa, Luodossa ja Pedersöressä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi perjantaina uusia kokoontumisrajoituksia.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kielletään yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräykset ovat voimassa 3.1.– 31.1.2022.

Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen koronaepidemian leviämisaluetta. Tartuntamäärät ovat nousussa, ja koronaviruksen aiheuttaman sairaalahoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan. Uusia koronatartuntoja on todettu. Kuntien tartunnanjäljitys on kuormittunut.