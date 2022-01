Aluevaaliehdokkaan mielipide: Asukkaita kuunnellen toimivat palvelut maakuntaan

Aluevaalit 2022

Keskustan linjauksen mukaisesti ”jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti. Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista. Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Jokainen ikäihminen Suomessa saa omalla alueellaan inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuu hän sitten hoivakodissa tai kotona”.

Me täällä Keski-Pohjanmaalla olemme askeleen edellä muuta maata, kun verrataan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation tasoa. Meillä on jo Soiten perustamisen yhteydessä yhdistetty niin sosiaalitoimi kuin erikois- ja perusterveydenhoito samaan organisaatioon. Pelastustoimen kanssa yhteistyö on tiivistynyt varsinkin haja-asutusalueilla.

Me emme voi täällä kuitenkaan tuudittautua siihen, että homma on hoidettu. Haasteita riittää. Organisaation ja sen toiminnan edelleen kehittäminen on jatkuvaa. Kaiken toiminnan ja toiminnan mahdollistaman organisaation tulee olla asukkaiden tarpeista lähtevää. Pieni hyvinvointialue ei voi sulkea korviaan eikä silmiään alueensa asukkaiden tarpeilta.

Julkisessa keskustelussa saavat huomiota lapsiperheet ja ikäihmiset ansaitusti, mutta meidän ei pidä unohtaa niitä ”aktiivi-iässä” olevia aikuisia, jotka eivät ole työterveyden piirissä. Samoin lisääntyvä pahoinvointi koulumaailmassa on otettava vakavasti ja lisättävä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon riittävät resurssit.

Oikea-aikainen hoito ja sosiaalisen tuen toteutus on myös kustannustehokasta, ja mikä tärkeintä, kantaa ihmistä eteenpäin elämässään.

Terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalitoimen sektoreilla sekä pelastustoimessa on koko ajan kasvava kysyntä ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Päivystävän keskussairaalan pysyminen maakunnassa osaltaan auttaa osaavan henkilökunnan pysymistä paikkakunnalla ja mahdollistaa näin myös lähipalvelujen laadukkaan toteuttamisen.

Henkilökunta tulee ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun. Näen tarpeellisena myös sen, että uudessa päätösorganisaatiossa on mukana henkilökunnan virallinen edustus puhe ja läsnäolo-oikeudella. Vaaleilla valittu valtuusto, hallitus ja mahdolliset muut luottamuselimet edustavat maakuntaa. Jatkossa hyvinvointialueen ja maakuntahallituksen tulee yhdessä kuntien kanssa tehdä yhteistyötä opiskelupaikkojen saamiseksi paikkakunnalle ja muutenkin kehittää alueen vetovoimaa hyvänä asuinpaikkana.

Hyvinvointialue ei ole oma tiivis organisaatio, vaan sillä tulee olla hyvät ja avoimet yhteistyökanavat alueen kuntiin, maakuntaliittoon. Hyvinvointipalveluja kehitettäessä tulee ottaa mukaan myös alueen monipuolinen ja laadukas yhdistystoiminta.

Anneli Palosaari

maakuntahallituksen jäsen

aluevaaliehdokas (kesk.)

Kokkola