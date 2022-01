Pääkirjoitus: Vaalikuume on kaivettava pian esille – Historiallisiin vaaleihin on enää kolme viikkoa

Historiallisiin aluevaaleihin on aikaa kolme viikkoa ja vaalitunnelma ei suoraan sanottuna voisi olla haaleampi. Puolueet ja toiminnanjohtajat yrittävät työnsäkin puolesta olla innostuneita, mutta todelliseen vaalikuumeeseen on matkaa. Siitä ei voi oikeastaan moittia ketään.

Kansalainen ei tiedä hyvinvointialueista ja niiden toiminnasta niin paljon, että lähtisi laukalle. Ehdokkaat ovat osittain samassa tilanteessa. Toki auttaa, jos uskotaan hokema "meidän tärkeimmistä palveluistamme" ja siitä, että kysymys on myös isoista rahoista. Talvi, korona, rajoitukset vielä tietynlaisen tiedonpuutteen lisäksi ovat omiaan laannuttamaan intoilua. Lue tästä, mistä vaaleissa on kysymys.

Aluevaalien ohjelma eteni ennen joulua siten, että ehdokkaat saivat numeron. Jo ennen sitä Keskipohjamaa julkaisi ehdokkaiden nimet. Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa 12. tammikuuta ja vaalipäivä on jo 23. tammikuuta. Alkavalla viikolla vaalimainokset alkavat ilmestyä katukuvaan. Lehdissäkin olevan vaalimainonta voimistuu.

Nyt on kuitenkin aika innostua. Demokratiassa äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa ja soisi, että näissä vaaleissa päästään äänestysprosenttiin, joka alkaa nelosella. Sen isommista numeroista haaveileminen on epärealistista. Äänestämällä voi oikeasti yrittää vaikuttaa.

Iltalehden selvityksen mukaan osassa tulevia hyvinvointialueita keskuskaupungin ehdokasmäärä on selvästi suurempi kuin asukasluvun mukaan "kuuluisi" (IL 2.1.). Esimerkiksi Pohjanmaalla Vaasan ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulun ehdokasmäärä on suhteessa suurempi kuin asukasmäärä edellyttäisi. Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa asuu noin 70 prosenttia asukkaista ja ehdokkaita on samassa suhteessa.

Yksi vaaleihin liittyvistä huolenaiheista onkin ollut se, miten pienet kunnat saavat äänensä kuuluviin. Huoli on erittäin aiheellinen esimerkiksi Kalajokilaaksossa. Keski-Pohjanmaalla Kokkolaan aikoinaan liitetyt Lohtaja, Ullava ja Kälviä voivat miettiä samaa: miten asukkaiden näkemykset kuuluvat.

Tiina Ojutkangas

