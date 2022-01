Koronavirustartuntojen määrä jatkuu korkeana Soiten alueella. Viime viikon (vko 52) aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 190 uutta koronavirustartuntaa. Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla noin 1 800 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 11,4 %. Tartunnoista pystyttiin jäljittämään 82 %.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 3 koronaviruspotilasta, joista 1 teho-osastolla. Toiminnanmuutoksena on, että synnytysosastolla ja äitiyspoliklinikalla vastasyntyneen sisarusten vierailut kielletään toistaiseksi.

Koronatestejä on tehty normaaliin tahtiin joulusta ja uudesta vuodesta huolimatta. Yhä useampi otettu näyte on positiivinen. Koronaviruksen omikronmuunnos näkyy koronatilastoissa siten, että valtaosa tartunnoista on todettu rokotetuilla. Vaikka tartuntojen määrä on lisääntynyt, ei sairaalahoidon tarpeen määrä ole kuitenkaan kasvanut alueella.

Koronataudin riski alueella on suuri ja virusta on laajasti liikkeellä ja tämän vuoksi Soiten koronasivustolla ei jatkossa päivitetä mahdollisten altistuspaikkojen listausta. Tartunnanjäljityksen painopiste kohdennetaan lähikontakteihin, joissa tartuntariski on suuri. Tartuntariskin minimoimiseksi tärkeintä on noudattaa koronaviruksen hygieniasuosituksia eli pestä kädet, käyttää kasvomaskia ja pitää turvaväliä.

Soiten tiedote kertoo, että etenkin rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.

3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.

3. rokotusannoksia annetaan kaikille alle 60-vuotiaille (18–59-vuotiaille), mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.

3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.

4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.

Tällä hetkellä kolmanteen rokotukseen oikeutettuja henkilöitä on paljon, mikä saattaa ruuhkaa rokotuspisteillä, erityisesti aamupäivisin.