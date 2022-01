Aluevaaliehdokkaan mielipide: Nyt on näytön paikka

Aluevaalit 2022

Kyselyn perusteella vain n. 40% äänioikeutetuista ilmoittaa äänestävänsä varmasti aluevaaleissa. Huolestuttavaa! Nyt olisi mahdollisuus suoraan vaikuttaa oman alueensa sote- ja pelastuspalveluiden järjestämiseen. Erityisesti pienessä maakunnassamme on kova tarve yli puoluerajojen menevälle rakentavalle yhteistyölle. Vähemmän pikkupolitikointia ja enemmän faktapohjaista päätöksentekoa.

Meillä keskipohjalaisilla on hyvä tilaisuus, naapureihin nähden jopa etumatkaa, osoittaa miten pienuus ja ketteryys kääntyy menestykseksi. Päättäjämme olivat kaukaa viisaita, kun aikoinaan perustivat K-PKS:n rinnalle Jytan ja Kiurun ja viimeksi Soiten. Toki taipaleelle on mahtunut karikkoja, mutta nyt meillä on valmiina se tuotanto-organisaatio, minkä luomiseen isommat naapurimme ovat vasta käymässä. Enää puuttuu pelastustoimen integraatio tähän ja järjestäjäorganisaation pystyttäminen. Niiden valmistelukin on hyvällä mallilla. Käytetään etumatka viisaasti palvelujärjestelmän viritykseen.

Hyvinvointialueiden uutisoidaan erottavan niiden talouden alueensa kuntataloudesta. Ei pidä paikkaansa. Yhä jatkossakin saamamme rahoitus riippuu oman alueemme tilastolaskennallisista tekijöistä ja jossain vaiheessa myös maakuntaverotuotosta.

Yksi välitön vaikutus kuntatalouteen linkittyy kiinteistötalouden kautta. Nykyiset Soiten Kokkolassa omistamat kiinteistöt , n. 70 000 m2 siirtyvät hyvinvointialueelle. Kokkolan kaupungin alueella ja muissa kunnissa Soiten toimintoja on valtaosin kunnilta vuokratuissa tiloissa suuruusluokkaa sadassa osoitteessa ja n. 80…90 000 m2. Viimeistään lyhyen siirtymäajan jälkeen koittaa aika tehdä päätöksiä palveluverkosta ja siihen käytettävistä tiloista. Siinä saumassa pitää huolehtia myös kuntien edusta ja palvelujen oikeudenmukaisesta tavoitettavuudesta. Minusta alueemme kuntien, ainakin Kokkolaa pienempien, kannattaisi nyt viimeistään esimerkiksi yhdistää sote-kiinteistömassansa ja sen hallinnointi.

Kiinteistöihin liittyy yksi merkittävä kustannusetu naapureihimme verrattuna. Pohjoisella naapurillamme on kustannusrasituksena tuoreet n. 800 milj. euron investoinnit. Eteläpuolellamme vastaavat investoinnit ovat luokkaa 400 milj. e. Meillä vastaavat investoinnit ovat vielä luokkaa 50 milj. ja tuotanto pyörii niissä. Kiinteistökulujen osuus sote-kuluista on tyypillisesti alle 10% ja siitä uudisinvestointien pääomakulu reilu kolmannes. Käytetään tuokin pieni kustannusetumatka viisaasti.

Minulla oli tilaisuus osallistua edellisen sote-yrityksen yhteydessä muutamaan seminaariin Kuntatalolla. Siellä eräs nykyinen valtakunnan tason päättäjä päätti keventää luentoaan letkauttamalla, että ”onhan meillä siellä semmoinen Keski-Pohjanmaakin. Kaikkihan me ymmärrämme, että kyllä aika sen hoitaa”.

Näytetään noille isommille!

Jukka Mäkelä,

sair.ins. (ehtt)

aluevaaliehdokas (kesk.)