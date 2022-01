Pääkirjoitus: Kannuksen valtuutetut "nukkuivat", kun olisi pitänyt keskustella sotaveteraanien puolisoiden ruokapalveluista

Kannuksessa on pahoitettu mieliä oikein kunnolla, eikä mikään ihme. Sotaveteraanien ja sotainvalidien leskien ja puolisoiden ruokailu, kotiapu ja kuntoutus lakattiin maksamasta Kannuksen kaupungin varoista tämän vuoden alussa. Syynä on se, että tarkoitukseen käytetty 45 000 euron suuruinen avustusmääräraha siirrettiin tämän vuoden talousarviossa uuteen käyttötarkoitukseen.

Uusi hyvinvointipalveluiden toimiala jakaa rahan hyvinvointia edistäville yhdistyksille, järjestöille ja seuroille erikseen päätettävien jakoperusteiden mukaisesti. Aikaisemmin avustus kuului hallintopalveluiden tulosalueelle. Tämä byrokraattinen yksityiskohta ei ole olennainen vaan se, miten jakoperusteen muutos vaikuttaa ja miten siitä kerrottiin.

Asiasta tiedotettiin kohderyhmää eli veteraanien leskiä ja puolisoita juuri joulun alla. Ajankohdasta ei voi jakaa tyylipisteitä, sillä muutos astui voimaan vuoden alussa ja ainakin osalla ihmisistä joulu on mennyt tätä murehtiessa. Ruokailu ja kotiapu eivät ole mitään pieniä asioita iäkkäiden ihmisten elämässä.

Kannuksen kupunginvaltuusto on päättänyt määrärahan siirrosta hyväksyessän tämän vuoden talousarviota 13. joulukuuta. Ratkaisua tehtäessä eivät valtuutetut käyttäneet puheenvuoroja vaan asia nuijittiin hiljaisuudessa valmiiksi. Kaupunginjohtaja Jussi Niinistö sanoo maanantain Lestijoki-lehdessä ja Keskipohjanmaassa, että kysymyksiä tai kommentteja ei tullut myöskään valtuuston kokousta edeltäneessä talousarvioinfossa. Niinistön mukaan kaikki kokouksessa ja infossa olleet ovat tiedon saaneet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Homma on siis edennyt siten, että valtuuston talousarviokäsittelyssä valtuutetut ovat niin sanotusti nukkuneet, kun oli keskustelun ja päättämisen aika. Kannuksen valtuutetut heräsivät asiaan vasta, kun palveluiden saajat ovat ruvenneet kyselemään asiasta saatuaan itse harmittavan tiedon. Nyt olisi hyvinvointilautakunnan kokoonnuttava niin nopeasti kuin se on mahdollista ja ratkottava asia. Suurimmalla osalla avustuksesta on hankittu ruokapalveluita. Arkijärjellä ja sydämelläkin ajateltuna kohderyhmä ansaitsisi palvelunsa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.