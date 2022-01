Neljännen polven suksiseppä Matti Ritola veisti puusukset Haapaveden malliin ja norjalainen hiihtovalmentaja hämmästyi: "On tämä ihmeellistä" – Katso video



Suksien tekeminen on perinteistä puusepän työtä. Matti Ritola on suksiseppä neljännessä polvessa.

Haapavetinen puusuksi on todellinen taidonnäyte, kun sen valmistaa haapavetinen Matti Ritola, suksenvalmistaja jo neljännessä polvessa. Kapeat ja pitkät haapavetiset on valmistettu koivusta, ja jalkineen alla on tuohi.