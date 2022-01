Aluevaaliehdokkaan mielipide: Haasteita tulevalle hyvinvointialueelle

Aluevaalit 2022

Keskipohjalaisilla on hyvät lähtökohdat aloittaa uuden hyvinvointialueen taival. Meillä on valmiina Soite, jolla jo lähtökohtaisesti voitaisiin lähteä matkaan. Parasta aikaa hallintoa ja sen toimintaedellytyksiä vielä hiotaan iskukuntoon.

Uudistus on historiallisen suuri. Sote -ja pelastuspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta kunnilta valtion rahoitukseen. Se merkitsee sitä, että taloudelliset eväät palvelujen tuottamiseen voivat muodostua haasteellisiksi.

Keskipohjalaisten kannalta haasteista suurin on keskussairaalamme turvaaminen päivystävänä sairaalana. Sen toiminnan varmistamiseksi talouden ja toiminnan kannalta tarvitaan riittävä potilas-ja asiakasmäärä. Oma tasokas lähellä oleva keskussairaala ja sen toiminnan turvaaminen on maakuntamme ihmisille suunnattoman iso asia.

Vahva hyvin johdettu sairaala on myös kiinnostava työympäristönä. Lääkäreistä ja muista hoitoalan osaajista on kova kilpailu. Talon pitää olla vetovoimaisessa kunnossa.

Valtuuston hyväksymään kestävä Soite-ohjelmaan sisältyy paljon tärkeitä tavoitteita.

Toimipisteiden palvelut määräytyvät palvelutarpeen mukaan. Nykyisen valtuuston asialistalla ei ole toimipisteiden lakkauttamisia.

Perusterveydenhuoltoon ja sen kehittämiseen pitää suhtautua myötämielisesti. Tehokkaasti ja ammattiosaajia kuunnellen hoidettu perusterveydenhoito säästää merkittävästi sairaalamenoja.

Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on myös haasteista suurimpia. Sijaisten saanti on vaikeutunut ja riittävän hoitohenkilökunnan turvaaminen on iso huolenaihe. Sen eteen tulee tehdä töitä jokaisella hallinnon tasolla.

Kotiin tuotavia ja liikkuvia palveluja on kehitetty ja kehitetään koko ajan. Voidaan myös sanoa, että apu ei ole hädän hetkellä ollut koskaan näin lähellä. Nykyaikainen, hyvin varustettu ambulanssi on kuin pienoissairaala. Se on puhelinsoiton päässä.

Ikäihmisten palveluissa on myös haasteita. Kotona asuminen erilaisin tukitoimin niin pitkään kuin mahdollista tulee olla jatkossakin tärkeä lähtökohta. Mutta myös ympärivuorokautisia hoitopaikkoja tarvitaan tulevaisuudessa vanhuusväestön lisääntyessä.

Tapani Hankaniemi

Soiten valtuuston puheenjohtaja

aluevaaliehdokas (kesk.)