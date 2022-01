Lukijan mielipide: Eläkkeet pilalla?

Kolumnissa 3.1.2022 Anu Jylhä ilmiselvästi pitää meitä suuriin ikäluokkiin kuuluvia nykynuorten riistäjinä eläkeasiassa. Perusteena se, että he maksavat nyt eläkkeellä olevien eläkkeitä eivätkä kartuta omaa eläkekassaansa. Näinhän se on ollut siitä asti, kun maahamme alettiin kehittämään eläkejärjestelmää.

Kun aiemmin ei ollut kenelläkään eläkettä, niin järjestelmää aloitettaessa kerättävillä varoilla maksettiin niiden eläkkeet, jotka lakien puuttuessa eivät olleet maksaneet mitään eläkemaksuja. Tätä samaa rataahan sitä on sitten kuljettu tähän asti ja kuljetaan vielä eteenkin päin. Kun itse aloitin palkkatyön 14-vuotiaana, niin eläkemaksua meni palkkaperusteisesti, mutta omaa eläkettä ne maksut kartuttivat laskennallisesti vasta, kun oli 23 vuotta täyttänyt. Vielä senkin jälkeen 3 vuotta piti maksaa eläkemaksua itseä hyödyttämättä, kun teki töitä yksinyrittäjänä, eikä yrittäjille ollut omaa eläkelakia ennen kuin 1972 alkaen. Vasta sen jälkeen on eläkettä kertynyt. Ensimmäisen ja viimeisen palkanmaksun väli itselläni on 49 vuotta ja 8 kuukautta. Siitä huolimatta eläkkeeni on paljon alle työeläkkeen keskiarvon.

Vielä 1900-luvun puolivälin jälkeenkin suuri osa työntekijöistä ehti kuolla ennen eläköitymistään tai kohta eläköidyttyään. Eivät juuri ehtineet maksamiaan eläkkeitä kuluttaa. Nykynuori elää todennäköisesti liki 100-vuotiaaksi. Siitä ajasta kouluttautuu n. kolmekymppiseksi ja on työelämässä ehkä 35 vuotta (jos ei jää eläkkeelle mielenterveysperusteella jo ennen opintojen päättymistä) ja kuluttaa eläkevaroja vielä saman 35 vuotta kuin on ollut työelämässä. Vanhemmat ikäluokat ovat kuitenkin maksaneet palkoistaan eläkemaksuja useamman vuoden kuin niitä kuluttavat.

Pitäisikö laittaa tämä epäkohdaksi vinksahtanut tilanne Venäjän keisarien syyksi, kun eivät 1800-luvulla säätäneet Suomen suuriruhtinaskuntaan nykyaikaan soveltuvia eläkelakeja.

Raimo Anttila

Ylivieska