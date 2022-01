Lukijan mielipide: Käytä maskia oikein, tai älä käytä ollenkaan

Vuosi vaihtui, mutta korona jatkuu. Puhutaan rokotuksista, rokottamattomista ja koronapasseista, mutta kaupan kassalla työskentelevänä toivoisin, että keskityttäisiin tähän ihan perushygieniaan.

Omikron leviää helpommin, ja koska työpäivän aikana kohtaan 200-300 ihmistä ”naamatusten”, on tärkeää että jokainen toimii siten, ettei levitä tautia eteenpäin. Ja tauti voi levitä jo ennen kuin tunnet olosi oireiseksi, eli on tärkeää huolehtia hygieniasta.

Käsidesiä käytetään paljon, ja hyvin moni näyttää käyttävän maskia, mutta en oikeasti tunne ketään, joka tekisi sen kuten ohjeissa sanotaan. Netin mukaan oikea käyttö on sitä, että asetat maskin puhtailla käsillä, peität sekä suun että nenän,et koskettele maskia, et laske sitä välillä leualle, et käytä samaa maskia uudelleen jne. Erään hygieniahoitajan sanoin; ”Jos maskia pitää, niin sitten pitää. Jos sitä liikuttelee, niin sitten ottaa sen pois ja vaihtaa uuteen.”

Lisäksi pitäisi vältellä esim. hiusten, nenän ja silmälasien koskettelua, sillä se lisää mikrobien leviämistä. Netin mukaan virhe maskin käytössä voi mitätöidä sen hyödyt. Minä väittäisin jopa niin, että maskin väärinkäytön takia korona vain lisääntyy, vaikka rokotettujen määrä kasvaa.

Kun ihminen hönkii ensin maskin täyteen omia pöpöjään, sitten laskee sen välillä leualle, niin että sormet ui mikrobeissa, ja sen jälkeen koskettelee korin kahvoja, maitokaappien ovenkahvoja, tavaroita, jne. Ja sama sille ihmiselle itselleen. Kun hän on ensin kosketellut muiden ihmisten koskemia paikkoja ja sitten jostain syystä koskettelee maskia, voi siihen maskiin tulla vieraita pöpöjä, joita hän sitten hengittelee. Ei tunnu oikein hygieeniseltä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uskallan väittää, että monet ihmiset koskettelisivat vähemmän suuta ja nenää, ja sen jälkeen kaupassa olevia tavaroita, jos heillä ei olisi maskia. Ja pitäisivät paremmin turvälejä, jos heillä ei olisi maskin antamaa ”suojaa”.

Lopuksi vielä toivoisin, ettei sitä sormea nuoltaisi, ennen kuin ojennetaan se seteli tai muovipussi kassalle.