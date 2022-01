Aluevaaliehdokkaan mielipide: Perusterveydenhuolto on tärkein

Aluevaalit 2022

Aluevaalit ovat lähiajan tärkeimmät vaalit, mutta samalla ne vaikuttavat arvaamattoman pitkälle tulevaisuuteen. Kaikkien meidän on päästävä lääkäriin ja hammaslääkäriin ja saatava ambulanssi tai paloauto paikalle kohtuullisessa ajassa, kun hätä on suurin. Tästä palveluverkosta aluevaltuutetut tulevat päättämään. Aluevaltuustoon valittavilta vaaditaan kykyä arvioida toiminnan tulevaisuutta, taloudellisuutta ja kaikkea siihen liittyviä ihmisten hyvinvoinnille tarpeellisia tekijöitä.

Ei ole inhimillistä, että sairaat ja vanhukset ovat koko ajan pyörien päällä siirtymässä paikasta toiseen, samoin omaiset perässä.

Tärkein tehtävä aluevaltuustolla on turvata perusterveydenhuollon resurssit. Niiden pitää olla riittävät siihen, että terveyskeskuksissa on tarpeeksi lääkäreitä ja että hoitajien virat saadaan täytetyiksi. Tarpeellisen hoitohenkilökunnan saaminen ja heidän työhyvinvointinsa on meidän kaikkien etu. Hoitohenkilökunnan hyvät työolot vaikuttavat kaikkiin sote-alan tehtäviin neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta vanhusten palveluihin.

Facebook-päivityksessäni sanoin pitäväni tiukasti Vetelin puolta, jos minut valitaan aluevaltuustoon, mutta samalla pidän naapurikuntienkin puolta: Niillekin on eduksi, että Tunkkarin terveyskeskus säilyy, eikä omaisia jouduta viemään sairaalahoitoon liian kauaksi kotoa. Koska kuntiemme ikärakenne on lisääntyvästi vanhusvoittoinen, tulee vuodehoitopaikkojen tarve lisääntymään. Siksi pitäisi Tunkkarin vuodepaikkoja lisätä, eikä vähentää niin kuin viime aikoina on tehty. Ei ole inhimillistä, että sairaat ja vanhukset ovat koko ajan pyörien päällä siirtymässä paikasta toiseen, samoin omaiset perässä.

Meillä pienissä kunnissa tulee olemaan paljon haasteita sote-asioissa, mutta löydämme myös paljon vahvuuksia, esim vapaaehtoistyöstä tai järjestöistä. Vetelin sopimuspalokunta on esimerkki siitä, miten hyvin puoliksi vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä toimii. Kaikkea vapaaehtoista toimintaa tulee tukea ja kehittää.

Nyt on alueen asukkaiden aika tuoda esille, mitä palveluita halutaan ja mitä pitäisi kehittää. Nyt on aika äänestää aluevaaleissa.

Ilpo Åivo

aluevaaliehdokas (ps.)

Veteli