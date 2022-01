Aluevaaliehdokkaan mielipide: Pidetään pelastustoimen puolta sote-uudistuksessa

Aluevaalit 2022

Kukaan ei muista, tai kaipaa pelastajia ennen kuin hätä on suurin ja on tarve soittaa numeroon 112. Nämä aluevaalit ovat hyvä mahdollisuus tuoda asiaa esille ja kertoa, että ala on muutakin kuin sinisiä vilkkuvaloja.

Vastailin Ylen vaalikoneeseen. Hämmästelin kysymystä, jossa kysyttiin ehdokkailta, onko heillä erityisosaamista, joltain hyvinvointialueen aloista. Valmiilta valintalistalta puuttui kokonaan pelastustoimi. Listalla löytyi "suojelu- ja vartiointityöntekijä". Tästähän voi syntyä suorastaan väärinkäsityksiä, että hyvinvointialueet vastaavat myös yksityisistä turvallisuuspalveluista. Äänestäjien ja ehdokkaiden harhaanjohtamista. Se siitä.

Kiireellinen avunsaanti turvattava myös maaseudulla. Hyvinvointialueen uudistuksessa on pelastustoimen tavoitteena parantaa turvallisuutta ja ehkäistä onnettomuuksia. Sopimuspalokunta on maaseudulla erittäin merkittävä turvallisuustoimija. Paloasemalla ja paloautoissa hälytystehtäviä hoitavat niin pelastustoimen päätoimiset työntekijät kuin sopimuspalokuntalaiset. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 60 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä. Pelastustoimintaa johtaa aina pelastusviranomainen.

Sopimuspalokunnan sopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Ei ole näköpiirissä, että hyvinvointialueet tulisivat taloudellisestikaan toimeen ilman sopimuspalokuntia. Kalajoen metsäpalo on tuoreessa muistissa ja naisosastojen muonitusoperaatio.

Hyvinvointialueiden kokonaisrahoitus tulee valtion rahakirstusta. Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa lisääntyy raportointitarpeineen. Onko se hyvä vai huono asia, että hyvinvointialueen turvallisuuden laatua tarkkaillaan valvonnan ja ohjauksen kautta? Aika näyttää.

Pelastustoimi on henkilöstövaltainen ala, ilman ihmisiä ei sammuteta metsäpaloja, tai kouluteta kansalaisia turvallisuusasioissa. Näin pelastuslautakunnan jäsenen näkökulmasta olin harmissani Kokkolan kaupunginhallituksen päätöksestä evätä pelastuslautakunnan esitykset uusista viroista(budjetti 2022). Samoilla linjoilla oli Vetelin kunnanhallitus. Pelastustoimi tulee siirtymään hyvinvointialueelle valmiiksi vaajalla resursoinnilla.

Aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialueen rahoituksen kohdentumisesta palvelusektoreihin. Aluevaltuutettujen on varmistettava myös rahoituksen riittävyys turvallisuustoimijoille koko Keski-Pohjanmaan alueella.

Tuija Leivo-Rintakorpi

FM, projektipäällikkö

aluevaaliehdokas (kesk.),

Veteli