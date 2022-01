Pääkirjoitus: Takseja tarvitaan moneen eri tarkoitukseen, vaikka ravintola-ajot ovatkin vähentyneet

Taksiala herättää huolta asiakkaissa ja erilaisissa toimijoissa. Nyt Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ovat ilmaisseet murheensa sekä taksialan toimialan kehittymisestä kuin myös palveluna taksien saatavuudesta. Yrittäjäyhdistyksen mukaan uudistettu taksilaki korjasi osittain jo ongelmaksi koettuja asioita.

Nyt kuitenkin tuntuu erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös omalla alueella, että taksin saaminen on hankalaa tai ainakaan ei ole varmuutta siitä, saako taksin, kun sitä tarvitsee. On helppo yhtyä yrittäjäyhdistyksen ongelmalistaan esimerkiksi siitä, että taksia ei ole kaikkina vuorokaudenaikoina saatavilla. Tämä johtuu siitä, että takseilla ei ole ajovelvoitetta. Taksiyrittäjien näkökulmasta on ymmärrettävää, että kukaan ei halua olla aina valmiina töihin, kun ajoja on vähän.

Takseilla ei ole myöskään asemapaikkoja, mikä hankaloittaa kyydin löytymistä. Esimerkkinä voi mainita vaikka potilaiden sairaalakuljetukset. Kun taksi odottaa paluukyytiä Kokkolassa, ei lähtöpaikassa maakunnassa ole välttämättä yhtään autoa. Epävirallista päivystystä tiedetään olevan vilkkailla paikoilla, mutta siinäkään ei ole mitään laitonta. Taksiautoilijat haluavat olla siellä, missä asiakkaat ovat.

Ilta- ja yöaikaan liikkuva mahdollinen asiakas voi tuntea olonsa melko turvattomaksi, kun ei ole taksitolppaa, jossa odottaa autoa. Ja kun takseja ei ole, eivät asiakkaatkaan niiden varaan laske. Toisaalta korona-aika on ollut omiaan vähentämään myös asiakkaiden määrää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan Taksiliikenne Oy:n hallituksen pyheenjohtaja Seppo Taipale arvioi viime viikolla, että Kokkolassa on ollut selkeästi hiljaisempaa kuin normaalisti. Taipaleen mukaan odotusajat ovat pääosin kohtuullisia. Odotus kaupungissa voi johtua siitä, että on tullut pitkiä ajomatkoja maakuntaan (KP 31.12.). Taksiautoilijan edusmiehen mukaan suurin muutos taksiautoilussa on kuitenkin asiakkaiden vähäisyys.

Myös tekniikka muuttuu ja esimerkiksi taksi tilataan ympäri maailmaa usein sovelluksen kautta, ei paikan päällä odottamalla. Sovellus paikantaa asiakkaan itsenäisesti ja ilmoittaa asiakkaalle taksin arvioidun saapumisajan. Älypuhelimella toimivat sovellukset sopivat monelle. Ehkä juuri perinteisimmät asiakkaat kaipaavat toisenlaista varmuutta. Tietoisuus siitä, että rautatieasemalta tai sairaalasta saa taksin, tuo turvallisuutta.

Huomio pitää kiinnittää myös siihen, että esimerkiksi koulukyydit ja vammaisten kuljetukset saadaan hoidettua asianmukaisesti ja takseja olisi riittäästi. Kaikki taksimatkat eivät ole pelkkää huviajelua.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.