Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Parannettu painos? – "Yhdistäisin nimenomaan tukevaan liharuokaan, jotta tanniinit pehmenevät"



Viiniarvio 2U Duas Uvas Premium 2017, Portugali, 12,98 € Yksi meidän myydyimpiä Portugalin punaviinejä lienee edullinen 2U Duas Uvas, joka on ihan hyvä, runsaan marjaisa ja nuorehko punaviini. Nyt on tarjolle tullut myös Premium versio mustalla etiketillä ja vähän tyyriimpään hintaan, mutta silti sekin on vielä edullinen.