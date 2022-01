Vinski elokuva-arvostelussa ja Kino-Keskipohjanmaassa myös Hannele Laurin iskelmätähtibravuuri sekä prinsessa Dianasta kertova Spencer

Kino-Keskipohjanmaan vuoden 2022 ensimmäisessä videoblogissa pohditaan lapsille ja nuorille suunnattuja elokuvia ja tv-ohjelmia. Aapelin klassikkokirjoihin perustuvan Vinski ja näkymättömyyspulverin lisäksi vlogin käsittelyssä toinen kotimainen, Hannele Laurin iskelmätähtibravuuri 70 on vain numero, sekä prinsessa Dianasta kertova hieno Spencer.

Vinski ja näkymättömyyspulveri. Ohjaus Juha Wuolijoki. Käsikirjoitus Jari Olavi Rantala, Mauri Ahola ja Wuolijoki Aapelin romaanista Koko kaupungin Vinski. Kuvaus Kjell Lagerroos ja Mika Orasmaa. Pääosissa Kuura Rossi, Pirjo Heikkilä, Martti Suosalo, Mikko Leppilampi. 80 min. K7. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★★★

Elokuvassa Vinski ja näkymättömyyspulveri rikokset kesäisessä Porvoossa ovat leppoisampia, mutta ihan yhtä visaisia ratkottaviksi. Filmiä on kuvattu myös Vilnassa ja Kaunasissa. Saumat pilkistävät jonkin verran visuaalisuuden epäyhtenäisyytenä. Taitavat Kjell Lagerroos ja Mika Orasmaa loihtivat kuviin kuitenkin yllin kyllin salaperäistä tunnelmaa.

Aapelin eli kirjailija Simo Puupposen (1915-1967) romaaneihinsa luoma Vinski taitaa olla ensimmäinen suomalaisen kirjallisuuden supersankari, jollei ainoa. Koko kaupungin Vinski sekä Vinski ja Vinsentti julkaistiin vuosina 1954 ja 1956. Niistä tehtiin Raili Ruston ja Leena Paavosen tv-elokuvat 1969-70.

Uutuudessa Vinski ja näkymättömyyspulveri Hömpstadissa herätään sarjaan murtoja. Samoihin aikoihin pikkukaupungin asukkaille markkinoidaan hälytyslaitteita. Vinskin (Kuura Rossi) on tartuttava toimeen mysteerin selvittämiseksi. Vanha apteekkari (Martti Suosalo) valmistaa kuivatuista erikoisomenista pulverin, joka saa käyttäjän näkymättömäksi. Seiniä päin -loitsulla Vinski pääsee seinän läpi. Päin seiniä -komento tuo pojan takaisin. Näkymättömyyspulverin liikakäyttö tosin aiheuttaa huimausta.

Valloittava nuori Kuura Rossi pitää yllä tarinan hyvää virettä. Suosalo osaa suhtautua lapsikollegaan kuin vertaiseensa, samalla vakavuudella. Vinskin ja apteekkarin kohtaukset hoitokodin puutarhassa sekä parin viimeiset hyvästit saavat aikuiskatsojankin nieleskelemään.

Enimmän aikaa Vinski-filmi on kuitenkin vilkas ja hauska. Loppuhuipennus kassakaappimurtoineen äityy kertakaikkisen riemukkaaksi. Äitiä esittävän Pirjo Heikkilän ja kasvatti-isäksi pyrkivän Anteron eli Mikko Leppilammen notkeaa sanailua ja kisailua on nautinto seurata. Heikkilän koomisuus on tiedossa. Leppilampi muistuttaa taas monipuolisuudestaan.

Sivurooleissa näytellään liioitellen, kuten lastenjutuissa on tapana. Sampo Sarkolan karikatyyri tv-toimittajasta ei silti lyö sen enempää yli kuin J.K. Simmonsin journalistiparodia viimeisimmässä Spider-Manissa.

Juha Wuolijoen elokuvasovitus Vinski ja näkymättömyyspulveri on pätevä lastenseikkailu. Silti se jää ulkokohtaiseksi eikä lunasta kaikkia lupauksiaan. Siinä on samaa jähmeyttä, sisällön ja muodon ristiriitaa, kuin ohjaajan aiemmissa töissä joulupukin synnystä (Joulutarina) ja Hella Wuolijoen elämäkerrassa (Hella W). Tarina ja toteutustapa eivät kohtaa.

Jack Witikan Pikku Pietarin pihan hienovaraisuutta olikin turha odottaa. Silti toiminnallinen turbomeno tuntuu vieraalta Aapelin maailmalle. Pakinoitsija Puupposen lempikirjailija oli Tsehov.

Porvoon miljöö suosisi pientä ja intiimiä. Wuolijoki laventaa suureellisempaan suuntaan. Lasse Enersenin ja Leri Leskisen spielbergiaaninen musiikki on paikoittain ristiriidassa kotoisan arkisen seikkailun kanssa. Alkuakaan ei pehmennetä lapsikatsojalle. Heti kärkeen töksähtävä ryöstökohtaus kaasunaamareineen saattaa pelottaa pienimpiä. Sankarimme Vinski esitellään vasta myöhemmin – ja hänetkin koulukiusaamiskohtauksissa. Äänialaa ja painotuksia olisi voinut miettiä pitempään. Silti uusi Vinski on tervetullut lisä vähäiseen lapsille suunnattuun elokuvatarjontaan.

Hannu Björkbacka