Terveydenhuollon ja sairaanhoidon suorituskyky äärirajoilla Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjanmaan paheneva koronavirustilanne on ajanut terveydenhuollon ja sairaanhoidon suorituskyvyn äärirajoille. Sairastuneiden ja altistuneiden joukossa on kasvavassa määrin myös terveydenhuollon henkilöstöä. Yksittäisiä yksikköjä on jo jouduttu sulkemaan Pohjanmaan hyvinvointialueella.

– Olemme vakavassa tilanteessa. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki jaksavat omalta osaltaan estää virusta leviämästä. Vaikka vakavan sairastumisen riski tuntuisi pieneltä omasta näkökulmasta, viruksen leviämisellä on vakavat vaikutukset, toteaa Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat muun muassa Pedersöre, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy.

Tilanteella laajoja vaikutuksia yrityksiin ja julkisen sektorin palveluihin.

Viruksen leviäminen, sairastumiset ja altistumiset vaikuttavat terveydenhuollon ja sairaanhoidon ohella laajasti myös muihin toimialoihin. Tilanne vaikuttaa sekä yritysten toimintaan että julkisen sektorin palveluihin.

Lähiopetuksen suhteen päätettiin seurata kansallista linjaa mutta seurata tilannetta tarkasti. Sen lisäksi voidaan vielä tarvittaessa ottaa uusia suosituksia käyttöön.

Tilannetta arvioidaan tarvittaessa seuraavan kerran perjantaina, kun Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu jälleen.

Pohjanmaan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta. Sivustolta on luettavissa myös leviämisalueen kriteerien täyttyminen Pohjanmaalla.