Aluevaaliehdokkaan mielipide: Tulevaisuutta rakentamaan

Aluevaalit 2022

Tulevissa aluevaaleissa valitaan edustajat paljon vaalijaksi. Uusi hyvinvointialue tulee järjestämään alueemme palveluita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alalle (nyk. Soite) että pelastustoimeen. Keski-Pohjanmaalla toimintaa on rakennettu Soitessa jo muutama vuosi, joten pyörää ei tarvitse keksiä alusta alkaen uudestaan. Uuden valtuuston tärkeä tehtävä on säätää tämä pyörä tehokkaaksi supistuvan alueen tarpeisiin ja vastaamaan tuleviin haasteisiin. Valtuuston on päätettävä, miten palvelut järjestetään ja missä muodossa alueen asukkaille. Tähänastisessa keskustelussa on erityisesti puhuttu lähipalveluiden turvaamisesta joka kuntaan tai taajamaan. Mielestäni tulisi puhua ennemminkin siitä, millä tavalla palvelut tuotetaan kaikkien saataville. Ei ole mielestäni järkevää rakentaa tai sijoittaa mittavia palveluita alueelle, jossa ennuste väestönkehityksestä on laskeva ja jos sama palvelu voidaan tuoda tai järjestää naapuritaajamaan. Esimerkiksi liikkuvilla yksiköillä voidaan tuoda neuvolapalveluita, joitakin laboratorio- ja näytteenottopalveluita tai muunlaista neuvontaa sinne missä asiakkaat ovat eikä heidän tarvitse lähteä keskuksiin lyhyen asian takia. Ratkaisuvaihtoehtojen ja uusien toimintamallien etsimisessä ja kehittämisessä tulee käyttää alueen luovia resursseja. Myös alueen digiosaaminen tulee valjastaa etsimään järjestelmiä tukemaan uusia toimintoja.

Pelastustoimen yhdistäminen hyvinvointialueeseen tulee olemaan ehkä vaikeampi asia, sillä alue supistuu ja laskennalliset perusteet näyttävät siltä, että toimintavolyymi ja sille varattu raha on suhteellisesti supistumassa. En tiedä kuinka nämä laskelmat on tarkalleen tehty ja onko niissä huomioitu alueen erityispiirteitä kuten laaja toiminta-alue, rakennetut toimintamallit ja suurteollisuusalueen tarpeet. Mielestäni tämä tulee ottaa valtakunnan tasolla esille. Alueen edustajien tulee vaatia ainakin kohtuullista siirtymäaikaa asioiden järjestämiselle siten, että ne vastaavat tarpeita onnettomuuksien ehkäisemisessä. Pelastustoiminnan pitää pystyä toimittamaan apua viivytyksettä ja tehokkaasti.

Helinä Marjamaa

FM, eläkeläinen, hyvinvointivalmentaja

aluevaaliehdokas (kok.)