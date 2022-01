Aluevaaliehdokkaan mielipide: Sote ja aluevaalit

Aluevaalit 2022

Sote uudistukseen liittyvät aluevaalit pidetään 23. päivä kuluvaa kuuta. Aluevaalit – mikä niiden merkitys, kun kaikki eduskunta puolueet sanoo samaa teesiä kuin yhdestä suusta, että lähipalvelut turvataan jokaiseen kuntaan. Silloinhan asiat ovat hyvin, jos kaikki yksimielisesti pitävät jokaisessa kolkassa asuvan ihmisen puolia lähipalveluista. Todellisuus on kuitenkin toinen. Raha ratkaisee, mitä palveluita missäkin pystytään pitämään ja mitkä palvelut on haettava kauempaa.

Koronakaan ei näytä hillitsevän aluevaalien järjestämistä, vaikka uusi omikron-muunnos leviää kuin kulo valkea. Samalla se vaarantaa koko terveydenhuollon kantokyvyn.

Todellisuus on, että sote uudistus pitää laittaa jäihin. Tähän on syynä se, että se rakentuu valtiokeskeisyys ideologiaan unohtaen ihmisen. Silti se tulee maksamaan 4 miljardia sekä lisää uutta hallintotasoa ja tuo uuden miljoonien puoluetuen puolueille. Ei ole mitään takeita hoitoon pääsyn helpottumisesta, ei lyhennä jonoja, eikä hillitse terveydenhuollon kustannusten kasvua. Edellinen hallitus vei kokoomuksen vaatimuksesta vahvaa yksityisen sektorin osallistumista, mutta se kohtasi perustuslailliset esteet ja nykyinen vihervasemmisto aatteineen keskustan tukemana ajaa vahvaa valtio keskeisyyttä, jossa yksityinen sektori on sivuutettu ja vaarantaa yksityisten terveysalan toimijoitten toiminta edellytykset.

Meidän tulee tarkastella sote-uudistusta kokonaisuutena kuten Hyvinvointialan toimijoita edustava HALI ry julkaisussaan 3.11.2021 tekee. Tässä julkaisussa HALI ry kiinnittää huomion hoivan kustannuksiin. Sen mukaan julkisesti tuotettu hoiva saattaa aiheuttaa jopa 43% suuremmat kustannukset kuin yksityisesti tuotettu. Vaikuttaa siltä, että perusterveydenhuollon ja hoivan kustannusten tuntemus ja hinnoittelun läpinäkyvyys ovat puutteelliset. Johtaminen jää ideologiseksi jos kustannuksia ei tunneta. Siniset ovat esittäneet monissa Euroopan maissa toimivan perhelääkärimallin käynnistämistä. Kuten ministeri Kiuru vasta totesi koronan taltuttamisesta, että kaikki tahot tulee ottaa mukaan rokotuskampanjaan. Miksi sotea ei rakennettu ihmistä ajatellen, vaan hallintoa ja ideologiaa pidettiin tärkeimpänä. Meillä suomesta löytyy hyviä valmiita toimivia ratkaisuja yksityisestä sektorilta, joilla voidaan parantaa palvelujen saatavuuteen ja tuovat lisäksi merkittäviä säästöjä. Samalla terveydenhuoltojärjestelmästä voidaan rakentaa työntekijä ystävällinen ja palkkauksen tulee olla työn vaativuuden mukainen. Ilman työntekijöitä palveluita ei voida turvata. Sote jäihin ja uuteen valmisteluun sekä aluevaalit peruttava.

Jarmo Viinala

Aluevaaliehdokas (sin.)

HAAPAVESI