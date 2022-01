Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen merialueille, myös Perämeren eteläosaa varoitetaan kovasta tuulesta. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta voi olla 15 metriä sekunnissa, mikä on mahdollisesti vaarallista huviveneille. Varoitus on voimassa perjantaiaamuun kello viiteen.

Kovan tuulen varoituksen lisäksi Ilmatieteen laitos on antanut myös jäätämisvaroituksen muun muassa Perämeren eteläosaan. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on iltapäivästä alkaen kohtalaista. Runsas jään kertyminen voi heikentää aluksen vakavuutta ja vaarantaa aluksen operointia. Jäätämisvaroitus on voimassa perjantai-iltaan kello 18 saakka.

Esimerkiksi Kokkolassa tuulee ja pyryttää sakeasti.