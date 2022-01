Aluevaalit 2022

Olemme uuden edessä käydessämme tammikuussa Keski-Pohjanmaallakin aluevaaleihin. Ennakkoäänestys järjestetään 12.–18.1.2022 ja varsinainen äänestyspäivä on 23.1.2022. Aluevaalien merkitys on kuitenkin monille äänestäjille vielä hämärän peitossa.

Aluevaaleilla valitaan hyvinvointialueen valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Valittavan valtuuston tarkoitus on luoda pohja ja tulevaisuuden suunta sille, miten elämälle tärkeimmät palvelut kyetään järjestämään Keski-Pohjanmaalla. Vaaleissa ratkaistaan, onko jatkossa tahtoa tuottaa tasapuolisesti ihmistä lähellä olevia palveluita.

Jokaisen keskipohjanmaalaisen tulee voida luottaa siihen, että ambulanssi tai paloauto saapuu tarvittaessa ajoissa ja hoitoon pääsee, kun sen aika on. Tukea ja neuvontaa arkeen ja palveluiden käyttöön tulee olla saatavilla, kun ihminen sitä tarvitsee. Palvelut on järjestettävä lähellä käyttäjiä, kuunnellen herkällä korvalla ihmisten tarpeita.

On tärkeää, että Keski-Pohjanmaan kuntien asukkaat saavat peruspalvelunsa läheltä jatkossakin. Palvelujen yhdenvertainen ja helppo saatavuus läheltä on oltava ykkösprioriteetti, asuipa niitä tarvitseva missä tahansa hyvinvointialueella. Me tarvitsemme päättäjiä, jotka näkevät maakuntamme kokonaisuutena ja ovat sitoutuneet kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja palveluja koko maakunnan, hyvinvointialueemme näkökulmasta.

Ikäihmisille on turvattava elämänlaatunsa säilyttävä vanhuus. Osa sitä on turvallinen mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämä oikeus toteutuu, jos ikäihmisellä on mahdollisuus saada kotiinsa arkea helpottavia ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluita ja apuvälineitä.

Tarvittaessa on oltava myös oikeus tehostettuun palveluasumiseen, jossa edelleen itsenäisen toimintakyvyn ja elämänilon säilyttäminen on keskeisin tavoite. Erilaisiin harrastetoimintoihin panostaminen lisää virkeyttä ja toimintakykyä parantamalla elämän laatua. Tämä on tärkeää ja siksi siihen on oltava valmis panostamaan.

Hyvinvointialueisiin siirryttäessä organisaatiomuutokset ovat suuria ja henkilöstö joutuu venymään äärirajoille. Tilannetta pahentaa ikääntyvän väestön myötä kasvava hoivan tarve ja koronapandemian jatkuminen. Henkilöstön hyvinvointi ja saatavuus on turvattava hyvinvointialueellamme, vastuut ja palkat on oltava oikeanlaisesti mitoitettuja. Työntekijöiden pitää voida vaikuttaa omiin työoloihinsa ja työn tekemisen tapoihin työpaikallaan.

Koko uudistuksen tarkoitus on, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paranevat ja keskipohjanmaalaiset saavat yhdenvertaisemmin palveluita, ovat terveempiä ja voivat paremmin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus paranee, hoito ja palvelut pelaavat tehokkaammin yhteen ja asiakasmaksut eivät nouse, pidemmällä aikavälillä niitä voidaan myös laskea. Tavoitteena on terveyspalveluiden osalta oikea-aikainen hoitoon pääsy, joka kattaa perusterveydenhuollon, mielenterveyspalvelut ja suunterveyden huollon. Kun tämä toimii, kustannuksetkin laskevat.

Hyvät äänestäjät! Muistakaa äänestää, valitkaa hyvinvointialueelle päätöksentekijät, jotka asettavat tavoitteet koko Keski-Pohjanmaan parhaaksi riippumatta missä päin hyvinvointialuetta asutkin. Demokraattisissa vaaleissa äänestäminen on etuoikeus.

Ari Huuki,

maakuntavaltuuston jäsen,

aluevaaliehdokas (sd.),

Kannus