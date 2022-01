Infektioasiantuntijat vastustavat ehdotusta etäopetuksesta: "Vaikka koulut suljettaisiinkin, eivät tartunnat tyrehtyisi"

Koulujen sulkeminen ei estä koronaviruksen leviämistä, arvioivat infektioasiantuntijat avoimessa kirjeessään. Asiantuntijat eivät kannata sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ehdotusta koulujen etäopetuksesta.

STM ehdotti keskiviikkona koulujen kevätlukukauden aloittamista etäopetuksella vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi.

– Covid-epidemia leviää koko Suomessa, tartunnan voi saada aivan mistä tahansa. Vaikka koulut suljettaisiinkin, eivät tartunnat tyrehtyisi. Vaikka koko Suomi suljettaisiin, vaikka määrättäisiin ulkonaliikkumiskielto, olisi koronavirus odottamassa kontaktien paluuta, asiantuntijat kirjoittavat.

Asiantuntijoiden mukaan lasten ja nuorten siirtäminen etäopetukseen ei ole koronaepidemian hallinnan kannalta oikeasuhtainen toimi.

– Lähiopetuksen lopettaminen tai keskeyttäminen olisi paitsi hyödytöntä myös kohtuutonta lapsia kohtaan, koska lapset sairastavat koronainfektion lähes poikkeuksetta lievänä, asiantuntijat kirjoittavat.

Asiantuntijat ovat lähettäneet avoimen kirjeen STM:ään sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kirjeen on allekirjoittanut joukko Suomen suurien kaupunkien ja sairaanhoitopiirien johtavia infektiolääkäreitä ja tartuntatautiviranomaisia. Mukana on muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Etäopetukseen siirtyminen nyt johtaisi todennäköisesti pidempään, jopa kuukausien etäopetusjaksoon, sillä tartuntamäärien voidaan odottaa edelleen lisääntyvän, asiantuntijat arvioivat.

– Tällaisessa tilanteessa etäopetuksesta luopuminen olisi todennäköisesti mahdotonta.

Lähiopetuksen jatkamista puoltaa asiantuntijoiden mukaan se, että merkittävä osa yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan ja nuoremmillakin on mahdollisuus saada rokote. Oppilaitosten aikuisillakin on ollut mahdollisuus hankkia hyvä rokotesuoja, ja lisäksi kouluissa käytetään yleisesti maskeja.

Asiantuntijoiden mukaan aikuisilla on vastuu siitä, että oman edun nimessä ei tarpeettomasti vaaranneta lasten ja nuorten etua.

– On lasten parhaimman edun mukaista olla lähiopetuksessa, harrastaa ja tavata muita lapsia. Lasten elämää ei tule rajoittaa epidemian tukahduttamisen yrittämiseksi, sillä ei pystytä aikuisia suojelemaan, asiantuntijat kirjoittavat.