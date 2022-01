Kira-koira eli katukoirana Venäjällä, nyt se on karkuteillä Kokkolassa – Rescue-koiran omistaja Miia Koski saa apua etsinnöissään Facebookin puskaradio-ryhmistä: "Sillä on nyt pakomoodi päällä, mutta somen voima on todella hyvä"



Kira on niin sanottu rescue-koira. Se pelastettiin Venäjän kaduilta ensin Viroon, koirien turvakotiin, josta se sijoitettiin Kosken kotiin Kokkolaan. Miia Koski

Lyhyt kohtaaminen. Sitten taas käpälämäkeen. Kokkolalaisen Miia Kosken Kira-koira on ollut karkuteillä viime sunnuntaista saakka.