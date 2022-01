Aluevaalit 2022

Riski ennenaikaiseen kuolemaan on yksinäisellä sama kuin tupakoivalla. Lapsilla ja nuorilla yksinäisyys aiheuttaa masennusta, ahdistusta ja on jo ylipainoakin vakavampi ongelma. Vanhempien ja vanhusten kohdalla yksinäisyys lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, syöpäsairauksia ja muistisairauksien kehittymistä.

Suomessa asuu yksin 1,2 miljoonaa ihmistä, joiden kohdalla yksinäisyys on erityinen riski. Korona-aika on lisännyt yksinäisyyttä kaikissa väestöryhmissä. Yksinäisyyteen on olemassa hoitoa, ja siihen tulevan aluevaltuuston päätökset voivat auttaa.

Lasten ja nuorten kokemaan yksinäisyyteen on puututtava tarmokkaasti. Uhkakuvana on sen pitkittyminen ja sitä kautta yhteiskunnalle valtava taloudellinen ja inhimillinen ongelma. Alakouluikäisten kohdalla yksinäisyyden torjumisessa on ohjattava resursseja varhaiskasvatukseen, kerhotoimintaan ja mielenterveyspalveluihin. Kyse on sosiaalisten taitojen opettamisesta, kiusaamisen vastaisesta työstä sekä akuutista avusta. Tässä kohtaa Keskipohjanmaan hyvinvointialueen ja osakaskuntien yhteistyön on oltava saumatonta.

Suomessa on yli 200 000 vanhusta kotihoidossa. Vanhusten kokema yksinäisyys on yhtä lailla otettava vakavasti. Tampereen yliopiston geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanteen mukaan yksinäisyys ei katso asuuko vanhus kotona vai palvelutalossa. Palvelutaloista osa voi järjestää hyvinkin aktiivista toimintaa, mutta toiset taas ei. Kotihoidon puolella huomiota tulisi tarmokkaammin kiinnittää siihen, että asiakasta ohjataan ulkopuoliseen toimintaan.

Valvanteen mukaan tutkitusti toimivaa ulkopuolista toimintaa on ikäihmisten ryhmäkuntoutus. Kysymys on ohjaajien järjestämästä ammattitaitoisesta ryhmätoiminnasta, jossa vanhuksia aktivoidaan toimimaan itsenäisesti. Asiakkaiden muisti paranee ja tarve sosiaali- että terveysalan palveluille vähenee.

Koska toiminta on osoittautunut niin tehokkaaksi, on tulevan aluevaltuuston varmistettava, että ryhmäkuntoutusta on tarjolla laajasti. Tässä korostuu myös hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö. Hyvinvointialueemme on harvaan asuttu, mutta se ei saa olla este ryhmäkuntoutukselle.

Soite on järjestänyt kesästä 2018 nuorille mahdollisuuden kesätöihin vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Kyse on ”kesäkaverista”, joka tekee ikäihmisten kanssa juuri mitä he haluavat aina pelaamisesta muisteluihin. Hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset.

Briteissä on kokeiltu, kuinka terveyskeskukset voisivat ohjata ikäihmisiä juuri häntä kiinnostavaan toimintaan. Italiassa on kyliä, joissa eletään onnellisesti pitkään tiiviiden sosiaalisten suhteiden ympäröimänä. ”Jos pysähdyt paikallesi, tarinasi on lopussa”, sanoi eräs 94-vuotias Giuseppe.

Tulevan aluevaltuuston on pidettävä huolta, että olemme maakunta, jossa mieli ja ruumis pysyvät liikkeessä eikä yksinäisyydelle ole sijaa.

Pekka Kauppi,

lehtori,

aluevaaliehdokas (kok.),

Ruotsalo