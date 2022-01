Lukijan mielipide: Iäkkäille tulee tarjota riittävästi digineuvontaa

Nordea-pankki on avaamassa oman puhelinpalvelun senioriasiakkaille sähköisen asioinnin helpottamiseksi. Tämä on enemmän kuin tervetullut palvelu. Itse asiassa se on välttämätön, ja toivottavasti tästä ottavat kopin kaikki pankkiryhmät sekä muut sähköisten palvelujen tuottajat.

Digitalisaatio on muuttanut iäkkäiden ihmisten selviytymistä arjen keskellä ja samoin myös sosiaalityön ja -ohjauksen heille tarjoamaa tukea ja palveluita. Gerontologisen sosiaalityön yksiköissä on herännyt suuri huoli ikäihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja digitaalisesta syrjäytymisestä.

Iäkkäillä on vaikeuksia käyttää tai ottaa käyttöön uusia digitaalisia laitteita, kuten älypuhelimia ja tietokoneita. Käyttöä hankaloittavat muiden muassa iäkkään heikentynyt muisti, muut erilaiset kognitiohäiriöt ja fyysinen toimintakyky. Laitteiden hankkimisessa ja ohjelmien asentamisessa on paljon haasteita. Teknologian kohtaaminen herättää pelkoja ja ennakkoluuloja, eikä kaikilla ole edes varaa hankkia tarvittavia laitteita.

Ehkä merkittävin syy on vahvan tunnistautumisen vaatimus eri tietojärjestelmiin, mikä on sähköisen asioinnin perusta. Iäkkäälle tämä on usein ylitsepääsemätön muuri.

Digipalveluiden ulkopuolelle jääminen tarkoittaa iäkkäille usein asioinnin hankaloitumista, tiedosta paitsi jäämistä, oman toimijuuden ulkoistamista ja korkeita palvelumaksuja. Digitalisaatio siirtää vastuuta mutta myös itsemääräämisoikeutta sosiaalihuollon työntekijälle, kun hän joutuu toimimaan iäkkään puolesta ja tekemään päätöksiä hänen puolestaan. Se on työtä harmaalla alueella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Herää kysymys, miten digisyrjäytynyt iäkäs kykenee asioimaan, jos hänellä ei ole vahvaa tukiverkostoa, omaisia tai läheisiä hoitamassa arkea. Sosiaalityö ja iäkkään tarvitsevat palvelut eivät aina kohtaa ja kunnissa gerontologisen sosiaalityön resurssit ovat usein rajalliset.

Marinin hallitus asetti digitalisaation kehittämisen yhdeksi hallitusohjelman tavoitteeksi. Sitä tukee digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka toteuttamisen myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Ohjelma sisältää paperi- ja käyntiasioinnin vähentämisen ja digituen tarjoamisen koko maassa.

On tärkeää, että digineuvontaa tarjotaan riittävästi kaikille mutta ennen kaikkea haavoittuvassa asemassa oleville iäkkäille henkilöille.

Sisko Vierimaa,

erikoissosiaalityöntekijä/VTL,

Toholampi