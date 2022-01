Ruokapula Afganistanissa vaikeutuu kehitysrahojen kaikottua – Suomalainen avustustyön tekijä: "Lapset ovat nälänhädän partaalla"



Kansainvälisellä Punaisella Ristillä on vaikeuksia saada riittävästi rahoitusta humanitaarisella avulle Afganistanissa, vaikka maailmalle on levinnyt kuvia sairaaloihin tuoduista nälkiintyneistä lapsista. – Kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuvetoomus, joka on tarkoitettu kuivuudesta kärsivien ihmisten ja maan sisäisten pakolaisten auttamiseen, on todella alirahoitettu, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.