Uusi suositus Pohjanmaalle: Aikuisten ryhmäharrastuksille esitetään kolmen viikon taukoa

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että aikuisten eli ennen vuotta 2003 syntyneiden ryhmässä tapahtuva harrastus- ja vapaa-ajantoiminta keskeytetään 10.–31.1. väliseksi ajaksi. Vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta voi toistaiseksi jatkua entisellään. Lisäksi kaikkien ennen vuotta 2003 syntyneiden on suositeltua vähentää sosiaalisia kontakteja muun kuin oman perheen kanssa mahdollisimman paljon seuraavan kahden viikon aikana.

– Toivomme nyt ihmisten vähentävän sosiaalisten kontaktien määrää kahden viikon ajaksi, sanoo Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Marina Kinnunen tiedotteessa.

Pohjanmaalla uusia tartuntoja on tullut alueella 200–300 tapauksen päivävauhtia. Koronavirustartuntojen määrä alueella yhteensä on 7 356. Koronan ilmaantuvuus alueella on valtava: 1 360 tapausta 100 000:ta asukasta kohti.

Erityisen haastavaa alueella on koronajäljityksen ja -testauksen kanssa – ne laahaavat jäljessä. Myös tartuntojen aiheuttama sairaalahoidon tarve on kasvanut alueella.

Pohjanmaan yli 12-vuotiaista 88,1 prosenttia on saanut vähintään yhden rokotteen koronavirusta vastaan. Toisen rokoteannoksen on saanut 85,1 prosenttia, kolmannen annoksen 26,9 prosenttia yli 12-vuotiaista.

– Rokote suojaa tehokkaasti vakavalta sairastumiselta. Tällä hetkellä suojaamme tällä massiivisella koneistolla lähinnä niitä, jotka eivät ole rokotetta ottaneet, sanoo Kinnunen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tilanteen ratkaisemiseksi Pohjanmaan alueella valmistellaan uutta pandemiantorjuntastrategiaa sekä uusia testausohjeita. Strategian ja ohjeet hyväksyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmius- ja turvallisuusjohtoryhmät. Aiheesta pidetään medialle tiedotustilaisuus maanantaina 10.1., jolloin uudet ohjeet myös julkaistaan Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Koulujen lähiopetuksen suhteen Pohjanmaalla seurataan kansallisia linjauksia. Perjantaina odotetaan maan hallituksen tekemiä päätöksiä ja ohjeistuksia. Jos koulut siirtyvät kansallisen linjauksen mukaan etäopetukseen, myös lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminta suositellaan keskeytettäväksi kansallisesti määrätyksi ajaksi.

//7.1. kello 15.58 Korjattu otsikkoa.