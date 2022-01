Kari Urpilaisen ja Raimo Hentelän mielipide: Miten sote-alueellemme käy tulevaisuudessa?

”Onko Keski-Pohjanmaalla jatkossa toisen luokan kansalaisia”, kysyy eräs aluehallintovaaliehdokas tässä lehdessä (KP 4.1.2022). Huolensa kirjoittaja yhdistää mm. siihen, tuleeko uusi maakuntavero rahoittamaan sote-palveluja tulevaisuudessa. Asia, josta monet puhuvat, mutta joka on ainakin nyt ”haudattu" kaikkien puolueiden edustaman komitean toimesta, koska alueiden kantokyvyssä on suuria eroja.

Siksi on vaikeaa löytää toimivaa tasausjärjestelmää varmistamaan kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun eri alueilla. Uudella verolla ”pelottelulla” ei voi pelata näissä vaaleissa.

Kirjoittaja jättää joko vahingossa tai tarkoituksella käsittelemättä sitä, joka jo tiedetään ja jolla on selvä yhteys sote-alueiden tulevaisuuteen ja kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun. Kyse on sote-alueiden määrästä.

Kaikille puolueille ei nykyinen 21 alueen määrä kelpaa. Esim. kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi tiistai-illan (4.1.) vaalikeskustelussa, että ”alueita on liikaa. On väestöpohjaltaan liian pieniä alueita, jotka pitäisi yhdistää johonkin isompaan”. Kuten tiedämme, alueemme on väestöpohjaltaan pienin sote-alue, eli taatusti menettäjän paikalla.

Kokoomus ja Mykkänen eivät ole ainoita, joiden tavoitteena on nykyistä 21 aluetta harvempi sote-alueverkko. Kristillisten puheenjohtaja Sari Essajah on jo ainakin tämän hallituskauden perännyt julkisuudessa isompia alueita sotepalvelujen järjestämisen perustaksi. Samoin perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen ilmaisi pari viikkoa sitten julkisuuteen puolueensa näkemyksen, jonka mukaan ”erikoissairaanhoito pitää siirtää yliopistosairaaloiden (eli ns.erva-alueiden) hoidettavaksi”.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Käytännössä tämä johtaisi kaikkien sote-palvelujen järjestelyjen pohjaksi jättialueita eli nykyisiä erva-alueita, jotka toimivat Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa sekä Helsingissä.

Perusteltua onkin todeta, että jos kansalaiset antavat näille edellä todetuille puolueille tukensa – niin näissä kuin vuoden kuluttua pidettävissä eduskuntavaaleissa – saattaa maassamme hyvinkin käynnistyä jälleen uusi vatvominen ja pohtiminen millaisella aluejaolla julkisia sote-palveluja tullaan järjestämään.

Tätä arviota tukee myös se, että kokoomus oli yhdessä perussuomalaisten kanssa edellisessä hallituksessa, jonka säätämillä asetuksilla lopetettiin useita synnytyssairaaloita ympäri maatamme, sekä tavoitteena oli siirtää pienemmistä keskussairaaloista kirurgisia palveluja suurimpiin yksiköihin. Kyyti olisi ollut varsin kylmää myös meille keskipohjalaisille.

Onneksi Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan saatiin lähinnä demareiden aloitteesta lausuma, jonka perusteella Krista Kiuru (sd.) ajoi asetukseen muutoksen, joka pelasti esim. meille keskipohjalaisille monipuoliset kirurgiset palvelut myös tulevaisuudessa omasta keskussairaalastamme.

Ellei tätä muutosta olisi tehty, maakunnassamme annettavat erikoislääkäripalvelut olisivat heikentyneet merkittävästi moneen muuhun alueeseen nähden, jolloin olisi ollut paikallaan kysyä ”onko Keski-Pohjanmaalla toisen luokan kansalaisia” palvelujen saatavuudessa, kun palvelut olisivat siirtyneet esim. 200 km päähän Ouluun.

Mielestämme kansalaisilla on näissä vaaleissa tarkan harkinnan paikka äänen antamisessa!

Kari Urpilainen,

Valtiopäiväneuvos

Raimo Hentelä,

Filosofian tohtori