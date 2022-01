STM:n asiantuntijaryhmä: Korona voi ilmetä pitkäkestoisena joka toisella tartunnan saaneella aikuisella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä arvioi tutkimusten perusteella, että pitkäkestoinen koronavirustauti voi ilmetä noin joka toisella tartunnan saaneella aikuisella ja noin yhdellä viidestäkymmenestä tartunnan saaneesta lapsesta.

Pitkäkestoiseksi koronavirustaudiksi määritellään Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tapaukset, joissa oireet alkavat kolmen kuukauden kuluessa tartunnasta, kestävät vähintään kaksi kuukautta ja joille ei ole muuta selitystä.

Yleisiin oireisiin kuuluvat uupumus, alentunut rasituksen sieto, hengenahdistus ja kognitiivisten toimintojen häiriöt sekä monet muut jokapäiväistä toimintaa haittaavat oireet, kuten haju- ja makuaistien häiriöt, ahdistuneisuus ja masennus.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) piti huolestuttavana sitä, että pitkäkestoinen tauti näyttää vaivaavan useampia koronan sairastaneita kuin aiemmin on arvioitu.

– Uhkana on, että Suomeen syntyy joko suurin tai yksi suurimmista kansansairauksien uusista ryhmistä, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kiurun mukaan Suomi on nyt sen kysymyksen edessä, että kuinka suurta määrää pitkäkestoista koronavirustautia ollaan valmiita sietämään yhteiskunnassa.

– Itse olen vahvasti sitä mieltä, että meidän on tehtävä kaikki mahdollinen niin aikuisten kuin lastenkin suojan vahvistamiseksi. Tämä edellyttää koviakin päätöksiä esimerkiksi rajoitustoimien ja rokotusten vauhdittamisen suhteen, Kiuru sanoi.

"Luku kasvaa hyvin nopeasti"

Pitkäkestoisen koronavirustaudin esiintyvyys on suurempi sairaalahoitoa vaatineen taudin jälkeen, mutta pitkäkestoinen sairaus voi ilmetä myös vähäoireisen tai oireettoman taudin jälkeen. Asiantuntijaryhmä toteaa lausumassaan, että käytössä olevat mrna-rokotteet vähentävät pitkäkestoisen koronavirustaudin riskiä ja vaikuttavat usein edullisesti sen oireisiin.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajan, neurologian professori Risto O. Roineen mukaan WHO on arvioinut, että maailmanlaajuisesti pitkäkestoiseen koronavirustautiin on sairastunut jo yli sata miljoonaa ihmistä.

– Lukuhan kasvaa hyvin nopeasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yli miljoona tartuntaa päivässä tarkoittaa potentiaalisesti satoja tuhansia uusia long covid -potilaita päivässä, Roine sanoi tiedotustilaisuudessa.

Britannian terveysviranomaisten ylläpitämän kansalaisten omiin ilmoituksiin perustuvan rekisterin mukaan maassa on noin 1,3 miljoonaa pitkäkestoisesta koronavirustaudista kärsivää potilasta, mikä vastaa kahta prosenttia Britannian väestöstä. Heistä noin kahdella kolmasosalla taudin oireet haittaavat arkielämää tai alentavat toimintakykyä.

Roineen mukaan pitkäkestoisesta koronavirustaudista tiedetään jo paljon, mutta tiedot siitä paranemisesta ovat vielä vajavaisia.

– Oireet ovat useimmiten korjautuvaa laatua, mutta valitettavasti meillä ei ole hyviä seurantatutkimuksia, jotka osoittaisivat, kuinka moni potilas paranee ja millä aikataululla, Roine sanoi.

"Syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua"

Omikron-virusmuunnoksen aiheuttamasta pitkäkestoisesta taudista ei ole Roineen mukaan vielä tietoa, mutta sitä saadaan lähikuukausina. Roineen mukaan omikron-muunnokseen on kuitenkin syytä suhtautua samalla vakavuudella kuin muihinkin variantteihin.

– Tohtori Fauci on Yhdysvalloissa todennut, että ei ole toistaiseksi mitään näyttöä siitä, että omikron aiheuttaisi vähemmän long covidia kuin muut variantit, Roine sanoi viitaten Yhdysvaltain hallinnon tartuntatautiasiantuntijaan Anthony Fauciin.

Roineen mukaan pitkäkestoisen koronavirustaudin suhteen tarvitaan muun muassa koulutusta terveydenhuollon henkilöstölle. Samoin tarvitaan hänen mukaansa myös yhtenäiset korvauskriteerit.

– Nämä potilaat ovat väliinputoajia, ja he ovat kokeneet syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua terveydenhuollossa, Roine sanoi.

Roine muistutti, että pitkäkestoisen koronavirustaudin vuoksi akuutti koronatilanne muodostaa vain osan laajemmasta kokonaisuudesta. Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen piti asiantuntijaryhmän löydöksiä hyvin huolestuttavina.

– Jos se mitä me näemme tautitaakasta on vain puolet todellisesta covidin aiheuttamasta taakasta, niin se on hyvin huolestuttava löydös, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan pitkäkestoisen koronavirustaudin ehkäiseminen antaa lisäsyyn rokotuskattavuuden ja erityisesti lasten rokotusten lisäämiseksi. 5–11-vuotiaiden lasten rokotuskattavuus on Puumalaisen mukaan Suomessa vain 2,5 prosenttia.

Elokuussa asetettu asiantuntijaryhmä jatkaa pitkäkestoisesta koronataudista kertyvän tiedon analysointia ja koostamista vuoden loppuun asti. Vertaisarvioituja tutkimuksia pitkäkestoisesta koronavirustaudista on tehty jo tuhansia ja lisää kertyy koko ajan.