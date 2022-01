Pitkät koronaneuvottelut ohi: Maahan ei etäopetussuositusta – Ravintoloiden täyssulku ei toteudu, koulujen terveysturvallisuuteen satsataan

THL:n suosituksen mukaisesti hallituksen koronaministeriryhmä ei suosittele etäopetukseen siirtymistä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi asiasta Säätytalon portailla perjantai-iltana. Neuvottelut kestivät noin kahdeksan tuntia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esitti aiemmin koulujen siirtymistä etäopetukseen. Tätä ehdotusta ja muita koronatoimia puitiin koronaministeriryhmän kesken perjantaina. Kiurun mukaan alueellisesti on tehtävä koulujen opetuksen suhteen tarvittavat päätökset.

– Olemme kuulleet hyvin laajasti tautitilanteesta ja siitä, millainen on sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky. Hallitus on todennut, että alueellinen kantokyky on erittäin suuressa vaarassa. On tehtävä lisätoimia vaikeutuneen epidemiatilanteen johdosta, Kiuru linjasi.

Nykyisiä rajoituksia jatketaan tammikuun loppuun asti. Myös sisärajavalvontaa tullaan jatkamaan. Hallitus valmistautuu antamaan asetuksen, jolla ravintolat suljettaisiin kello 18. Sen sijaan ravintoloiden täyssulusta ei tehty päätöstä, vaan siitä tilataan lisäselvityksiä, joiden jälkeen päätöksentekoa jatketaan.

Koulujen terveysturvallisuustoimia lisätään. Maskinkäyttöä tehostetaan, minkä lisäksi kotitestit jalkautetaan kouluihin vähintään kaksi kertaa viikossa.

//7.1. kello 22.23 Päivitetty juttua. Muokattu otsikkoa.