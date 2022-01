Pääkirjoitus: Millä mittareilla koronan vakavuutta mitataan? – Ihmiset ohjeviidakossa säälittävät, mutta ehdottomasti ohjeita tarvitaan

Uuden viikon alkaessa voi tuntea myötätuntoa melkein kaikkia kohtaan. Koronatilanne ei ole antanut helpotusta uuden vuoden alkuun vaan päin vastoin. Ohjeita pukkaa siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei, mikä on suositus ja mikä on jotakin muuta.

Suomen hallituksen koronaryhmä kokoontui perjantaina saaden aikaan ratkaisun, että koulujen etäopetuksesta ei anneta suositusta. Tuntuu lähes tragikoomiselta, että vanhempia ja kouluväkeä pidettiin löyhässä hirressä kaksi vuorokautta tuon tiedon takia. Parhaillaan kodeissa mietitään muun muassa sitä, miten kotitestaukset hoidetaan ja monia muita kysymyksiä. Opettajat palaavat töihin jo valmiiksi stressaantuneina. Ei mennyt siis putkeen etäopetuksesta päättäminen pelkästään prosessia arvioimalla.

Ja perjantainen hallituksen linjaus tai pikemminkin epälinjaus ei tarkoita sitä, etteikö ratkaisuna joka tapauksessa voi olla jossain vaiheessa ja jossain paikassa myös etäkoulu. Siitähän voidaan päättää paikallisesti ja alueellisesti koronatilanteen mukaan ja sellaisia ratkaisuja voi olla tulossa vaikkapa juuri nyt.

Yksi riidanaihe on tällä hetkellä ravintoloihin liittyvä rajoitustoiminta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) otti lauantaina Keskipohjanmaan haastattelussa voimakkaasti kantaa ravintoloiden toimintaedellytysten puolesta. Osassa ihmisistä ravintola-asioiden voimakas esillä pitäminen herättää ärtymystä, mutta samalla on syytä muistaa, että kyse on isosta elinkeinosta. Ravintola-ala puolestaan on hermostunut hallituksen toimista.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan hallitukselta puuttuu rahkeita tarttua ongelman perussyyhyn, jonka MaRa katsoo olevan rokottamattomuus. ”Valtioneuvostolta puuttuu kokonaan strategia siitä, miten yhteiskunta voi toimia normaalisti tilanteessa, jossa virus kiertää väestössä useita kuukausia tai pahimmillaan vuosia”, Lappi sanoo tiedotteessaan.

Totta on sekin, että hallitus on suhtautunut ainoastaan "kannustavasti" siihen, että ihmiset menisivät rokotettaviksi, mutta kunnon jyrähdyksiä ei ole kuultu. Suuri osa ihmisistä suurin piirtein juhlii sitä, että on saanut kolmannen rokotuksen ja osa ihmisistä edelleen vastustaa rokotukseen menemistä ilman tietoon perustuvia syitä.

Elämä jatkuu vapaammin tai rajoitetummin asiasta riippuen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto julisti omat ohjeensa myöhään lauantai-iltana. Avi kielsi Pohjois-Pohjanmaan alueella kaikki sisätiloissa järjestetyt yleisötilaisuudet. Ulkotiloissa on mahdollista järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu korkeintaan viisi henkilöä. Toisaalta urheilu-, liikunta- ja virkistystiloja koskevan sulun aluehallintovirasto purki välittömästi, koska edellytykset sulkupäätökselle eivät tällä hetkellä täyty. Sairaalahoidon ylikuormituksen uhka on tällä hetkellä väistynyt. Siksi harrastustilat, kuten uimahallit ja ryhmäliikuntatilat, on mahdollista avata.

Avin tiedote tuli monelle tervetulleena tietona esimerkiksi harrastusten näkökulmasta. Nyt odotetaan vastaavaa ulostuloa ja ohjeistuksia Länsi-Suomesta. Pohjois-Suomen avin tiedotteen kohta sairaalahoidon ylikuormituksen uhasta tuo esiin peruskysymyksen. Kun puhutaan koronatilanteesta ja sen vaikeusasteesta, mitä numeroita nyt seurataan? Sairaaloiden kapasiteettia, tehohoidossa olevien tai menehtyneiden määrää, tartuntalukua, rokotekattavuutta?

Ja mitä nuo kaikki nyt jo julistetut suositukset ja määräykset merkitsevät esimerkiksi lasten ja nuorten harrastuksille? Muun muassa näitä asioita Keskipohjanmaa selvittää viikon alkaessa.

