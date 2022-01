Maaseudulla on vaikea saada taksia – Keski-Pohjanmaan Yrittäjät vaatii asemapaikkoja ja päivystystä takaisin



Muutama vuosi sitten tehty taksilain uudistus on aiheuttanut harmaita hiuksia paitsi taksiyrittäjille, myös asiakkaille. Kun asemapaikoista on luovuttu ja taksiyrittäjien määrä on kaksinkertaistunut, jokainen taksiyrittäjä pyrkii saamaan leipänsä sieltä, missä on ihmisiä ja kyytejä.