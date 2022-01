Pohjanmaa laittaa laajan koronajäljityksen tauolle: vastuu tiedottamisesta siirtyy positiivisen testituloksen saaneille

Pohjanmaan hyvinvointialueella luovutaan koronaviruksen laajasta jäljittämisestä, sillä jäljittämisen viive on kasvanut liian pitkäksi, hyvinvointialue tiedotti maanantaina.

Koronavirustartuntoja todetaan Pohjanmaalla eksponentiaalisesti kasvavia määriä. Vaikeutunut tilanne sekä henkilöstön sairastumisista ja altistumisista johtuvat poissaolot aiheuttavat ongelmia niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin muillakin toimialoilla.

Hyvinvointialueen tiedotteen mukaan heikentyneen tilanteen vuoksi on jouduttu arvioimaan uudelleen sitä, miten viruksen leviämistä on mahdollista torjua pahentuneessa tilanteessa.

Laajassa jäljittämisessä on Pohjanmaalla tähän saakka onnistuttu hyvin, mutta nyt siitä joudutaan luopumaan toistaiseksi.

– Nyt paljon vastuuta siirtyy niille henkilöille, jotka saavat positiivisen testituloksen. Kaikille ei enää ehditä soittamaan, joten positiivisen testituloksen saaneen henkilön pitää kantaa vastuuta sekä eristäytymisestä että kontakteilleen ilmoittamisesta, sanoo Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Tulevien viikkojen aikana on tärkeää, että kaikki vähentävät sosiaalisia kontakteja niin paljon kuin mahdollista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Mitä vähemmän ihmisillä on kontakteja, sitä vähemmän viruksella on mahdollisuuksia levitä, sanoo Marina Kinnunen tiedotteessa.

Tähän saakka Pohjanmaan asukkaita on kehotettu hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä jo pienistä oireista. Nyt ohjeita on päivitetty siten, että henkilön rokotesuoja ja virukselle altistuminen vaikuttavat siihen, miten hänen tulee toimia.

Ohjeet Pohjanmaalla 10.1.2022 alkaen: Koronaepidemiatilanteen edelleen heikentyessä joudutaan jäljitystä tilapäisesti rajoittamaan. Laajasta tartunnan jäljittäisestä luovutaan, jos tartunnan saaneisiin ei ehditä olla yhteydessä 4 päivän sisällä positiivisesta testituloksesta. Henkilön, joka on saanut positiivisen testituloksen, tulee ilmoittaa tartunnasta niille, jotka ovat olleet hänen kanssaan lähikontaktissa 48 tunnin sisällä ennen oireiden alkamista tai näytteenottoa. Kunnille ja kouluille on tehty erillinen ohjeistus. Laajaan tartuntaketjujen jäljittämiseen palataan heti, kun se on mahdollista. Oireisten ja/tai altistuneiden henkilöiden tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Lieväoireisena sairastetaan kotona, jäädään eristyksiin ja vältetään sosiaalisia kontakteja. Testaukseen hakeutumisesta on erillinen ohjeistus, joka löytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta. Testituloksesta, sekä positiivisesta että negatiivisesta, ilmoitetaan tekstiviestillä. Positiivisen tuloksen saaneen henkilön tulee jäädä automaattisesti eristykseen ja ilmoittaa itse lähipiirilleen ja henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa (alle 2 m ja yli 15 min) 48 tuntia ennen oireiden alkamista. Heidän mahdollinen omaehtoinen karanteeninsa riippuu siitä, kuinka monta rokotetta he ovat saaneet. Mahdollisten uusien testauspisteiden avaamisesta ilmoitetaan myöhemmin.

– Jos henkilöllä on hyvä rokotesuoja tai altistumista ei ole tiedossa, voi ensimmäisiä oireita tarkkailla kotona ja tehdä kotitestin, sanoo johtajaylilääkäri Peter Nieminen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta löytyy tapauskohtaiset toimintaohjeet erilaisiin tilanteisiin.

– Olemme myös laatineet ohjeen siihen, miten altistumisista ilmoitetaan. Positiivisen testituloksen saaneella on suurempi vastuu ilmoittaa itse kontakteilleen altistumisesta, sanoo Peter Nieminen.

Pohjanmaan hyvinvointialueella on tällä hetkellä testauspisteitä useissa kunnissa. Isoimmat testauspisteet ovat Pietarsaaren ja Vaasan ilman ajanvarausta toimivat testauspisteet.

Pohjanmaan hyvinvointialueella aletaan tarjota koronarokotteita 5–11 -vuotiaille lapsille. Aiemmin rokotteet ovat olleet saatavilla yli 12-vuotiaille. Lapsen rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus, joka annetaan kirjallisella lupalomakkeella. Linkki THL:n lomakkeeseen löytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ajanvaraus tapahtuu verkossa tai puhelimitse. Kuntakohtaiset tiedot koronarokotusten järjestämisestä ja ajanvarausohjeet löytyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnissa annetaan tällä hetkellä aikuisille ensimmäisiä, toisia ja kolmansia koronarokoteannoksia. Koronarokotuksista voi tiedustella oman työnantajan järjestämän työterveyshuollon kautta.

Ensimmäiselle koronarokotteelle voi hakeutua joko ajanvarauksella tai drop in -tilaisuuksiin.

Toisen koronarokotteen voi saada, kun ensimmäisestä on kulunut 6 viikkoa. Kolmanteen koronarokotukseen voivat hakeutua kaikki yli 18-vuotiaat, joiden toisesta rokotteesta on kulunut 4–6 kuukautta. Riskiryhmäläiset ja yli 60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokotuksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.