Koronatartuntojen määrä on noussut merkittävästi Soiten alueella – tartuntojen määrä lähes kaksinkertaistunut

Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 321 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja oli 190.

Viime viikolla otettiin noin 2 200 näytettä, joista positiivisten osuus oli 14,6 prosenttia.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 1 koronaviruspotilas, mutta sairaalakuormitus on noussut muiden infektiotautien, kuten RS-viruksen (RSV) vuoksi.

Soitessa odotetaan STM:n, THL:n ja AVI:n mahdollisia lisäohjeita, jonka jälkeen alueella tarkennetaan tarvittavia ohjeistuksia ja suosituksia.

Merkittävästi lisääntyneiden tartuntatapausten vuoksi Soiten jäljitystoiminta on muuttunut ja sairastuneisiin ei olla yhteydessä puhelimitse, vaan tartunnan saaneille lähetetään tekstiviesti.

Fakta Soite jatkaa leviämisvaiheessa Tartuntoja viime viikolla: 321 (viikko sitten 190) Sairaalahoidossa yksi koronaviruspotilas Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 511 (viikko sitten 294) Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 650 (viikko sitten 380) Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 8 K-PSHP:n alueella Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Tekstiviestissä on lyhyet toimintaohjeet. Sairastuneiden tulee toimia viestissä olevien ohjeiden mukaisesti.

Tartunnan saaneiden pitää välttää lähikontakteja muihin ihmisiin vähintään kymmenen päivän ajan.

Lievästi oireisten ei tarvitse tämän jälkeen olla yhteydessä Soiten infektioyksikköön, jos ennen eristyksen päättymistä on kaksi oireetonta päivää.

Soiten alueen yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt 1. annoksella 89,5 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut 85,6 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista. Kolmannen annoksen on saanut 39,9 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista.

Tällä hetkellä kolmanteen rokotukseen oikeutettuja henkilöitä on paljon, mikä saattaa ruuhkaa rokotuspisteillä, erityisesti aamupäivisin.

Rokotusten painopiste on ajanvarauksettomissa walk-in-rokotuspäivissä, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk-in-päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia, kolmansia ja neljänsiä rokotusannoksia.