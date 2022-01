Jukka Aniaksen kolumni: Perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun pyhä sota

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) jää Suomen korona-ajan historiaan yhtenä halvimman tai suoraan sanottuna halpamaisimman tempun tekijänä.

Ihmisten motiivien kyseenalaistaminen ei tietenkään ole mistään kotoisin. Niinpä on uskottava Kiurun yrittävän vilpittömästi parastaan keskellä kaameinta koronakurimusta.

Mutta. Joku roti pitäisi keinoillakin olla. Oli tarkoitus kuinka pyhä, jalo tai ylevä hyvänsä.

Pitkän koronan vaikutuksia selvittäneen työryhmän raportin julkistaminen viime perjantaina juuri ennen hallituksen koronaistuntoa oli ala-arvoista politikointia. Sitä paitsi Kiuru joko tahallaan, ymmärtämättömyyttään tai röyhkeyttään tulkitsi raporttia väärin ja/tai tarkoitushakuisesti.

Kiurun monipolvisen ja rönsyilevän puhetavan kanssa meidän kuulijoiden on usein vaikea kantaa pyytämättä meille sälytettyä vastuuta.

Viime perjantaina Kiurun toiminta sen sijaan oli hyvin selkeää. Sellaista ei toivoisi kiistattoman kansallisen kriisin keskellä näkevänsä ja kuulevansa.

Sellainenkin perustavaa laatua oleva seikka on jäänyt Kiurulta ja hänen uskollisilta aseenkantajiltaan sosiaali- ja terveysministeriössä vastaamatta, että mitä sotaa nämä siskot ja veljet oikein käyvät?

Pyritäänkö ensisijaisesti minimoimaan tautiin sairastuvien ja ennen kaikkea vakavasti sairastuvien määrä vai tyystin estämään tartunnat eli torpata kertalinttuulla koko korona?

Näyttää siltä, että Krista Kiurun mielestä todellakin on käytävä kahden rintaman pyhää sotaa. On siis myös estettävä omikronin leviäminen. Ihan tiedoksi sinne Poriin: sen maailmanlaajuisen sodan tämä virusvariantti on jo voittanut. Ihan sama kuinka ministeri polkee jalkaansa Säätytalon portailla.

Vaan on toivon näkökulmakin tarjolla. Tällä leviämisvauhdilla omikron pyyhkäisee Suomen kaltaisen kansansirpaleen lävitse että heilahtaa.

Kun tartunnan on saanut, ainakin pohjoishakalahtelaisella infektioasiantuntemuksella (?) siitä seuraa joksikin aikaa immuniteetti. Samaan aikaan kolmansia rokotuksia otetaan hurjaa vauhtia. Sieltäkin suunnasta immuniteetti kasvaa.

Yhteisvaikutus on, että yllättävän pian – viimeistään maaliskuussa – tilanne onkin oleellisesti parempi. Vielä tulee sekin aika, että mediaan pompsahtaa takaisin sieltä pudonnut termi: laumasuoja.

Sitä odottavan aika vain käy tuskallisen pitkäksi. Pahin kun vasta tekee tuloaan.