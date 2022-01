Aluevaaliehdokkaan mielipide: Tietotekniikka erittäin tärkeiden asioiden varmistajana

Aluevaalit 2022

Aluevaltuuston suuria ja tärkeitä päätöksiä tulevat olemaan palveluverkkoon, pätevän henkilöstön varmistamiseen ja hoitojonojen purkamiseen liittyvät asiat. Unohtamatta tietenkään sitä, kuinka valtiolta tähän kaikkeen jaetut rahat saadaan tasapuolisesti jaettua ja riittämään.

Erittäin tärkeiden asioiden takaa löytyy aina tärkeitä asioita, joita ilman nuo erittäin tärkeät asiat eivät pääse toteutumaan. Yksi hyvinvointialueen valmistelussa tai ainakin siitä uutisoinnissa vähemmälle huomiolle jäänyt asia ovat ICT eli tietotekniikka ja muutkin pakolliset tukipalvelut. Eipä ole asia ehdokkaidenkaan prioriteeteissa kovin korkealla näkynyt. On luonnollista, että mennään palvelut edellä, mikä on erittäin tärkeää, mutta mielestäni ICT-kokonaisuuskin on tärkeä asia. Toimiessaan hyvin se ei välttämättä juurikaan näy, mutta sen päälle rakennetaan paljon ja siksi sen täytyy olla luotettavaa.

ICT-ratkaisut on nostettu valtakunnallisissa riskiarvioissa yhdeksi suurimmista onnistumisriskeistä uusilla hyvinvointialueilla. Pelkästään olemassa olevien tietoteknisten järjestelmien integrointeihin hyvinvointialueet ovat esittäneet 1 miljardia. Hiljattain suoritetussa rahanjaossa alueet saivat vajaa 0,5 miljardia. Näillä rahoilla on varmistettava esimerkiksi kriittisten potilastietojärjestelmien integroinnit. Kyse on ennen kaikkea kansalaisten oikeusturvasta ja sensitiivisten henkilötietojen suojasta. Samalla kyse on henkilöstön mahdollisuuksista toteuttaa työtään turvallisesti ja tehokkaasti. ICT on siis mitä suurimmassa määrin kansalaisten arjen turvaaja.

Keski-Pohjanmaa sai erillistä, ICT kohdennettua rahoitusta vajaa 5,2 M€. Tämä siitä huolimatta, että Soiten hyvien ennakkovalmisteluiden myötä esimerkiksi potilas- ja asiakastietojärjestelmät ovat täällä jo aika pitkälle integroitu. Vaikka Soite saikin hankittua kohtuullisesti rahoitusta, ongelmana tulee olemaan, niin omien ICT-osaajien kuin järjestelmätuottajien puute. Tämä onkin noussut yhdeksi suurimmista onnistumisriskeistä myös oman hyvinvointialueemme valmistelutyössä. Niin osaajille kuin järjestelmätuottajille on varmasti lähitulevaisuudessa kova kysyntä, kun alueet alkavat kuluttaa saamiaan miljoonia. Ehkäpä ICT-asioista ja integroinneista jotakin tietäviä olisi hyvä saada myös Keski-Pohjanmaan aluevaltuutettujen joukkoon.

Erkki Kerola,

Yritysturvapäällikkö,

tiedonhallinnan asiantuntija

aluevaltuustoehdokas (kok.)