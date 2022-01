Aluevaaliehdokkaan mielipide: Osaajista on pidettävä kiinni

Aluevaaliehdokkaat 2022

Jatkossa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue hoitaa, palvelee ja myös pelastaa. Tulevat aluevaltuutetut päättävät, miten rahat alueilla jakautuvat. Kaikki liikenevät resurssit tarvitaan laadukkaiden ja inhimillisten sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluiden järjestämiseen. Veronmaksajien rahaa ei pidä jakaa poliittisten puoluekoneistojen toiminnan ylläpitämiseen hallintoportaikon kohtuuttoman massiivisina palkkioina. Hyvinvointialueemme on hyvinvointialueista pienin, mutta samalla maakunnan suurin työnantaja. Suurin osa henkilöstöstä koostuu sote-kuntayhtymästä siirtyvästä henkilöstöstä. Nämä ihmiset, pelastustoimi mukaan luettuna, ovat koko hyvinvointialueen toiminnan kivijalka, joten tärkeimpiä työnantajan ja alueen päättäjien tehtäviä on vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista työolosuhteita kehittämällä. Samalla kun hoitoalan osaajia pakenee alalta työhönsä uupuneina ja työpanoksensa arvostuksen puutteeseen kyllästyneinä, käydään koko yhteiskunnassa keskustelua alan osaavan työvoiman saatavuudesta.

Haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa on otettava tosissaan. Ihmetystä herättää käynnissä oleva keskustelu, jossa merkittävään rooliin useiden puolueiden ja poliitikkojen teemoissa nousee ulkomailta hankitun työvoiman tarve jo nyt akuutin hoitajavajeen paikkaamiseksi. Näkisin, että ensisijainen ja ainoa oikea keino on tarttua alalla vallitsevien ongelmien juurisyihin ja ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin alan pito- ja vetovoiman parantamiseksi. On sanomattakin selvää, että tarvitsemme alueellamme aivan jokaisen jo alalla työskentelevän osaajan arvokkaan työpanoksen, myös tulevaisuuden osaajia ja toivottavasti myös alalle palaajia.

Olemme tilanteessa, jossa on käännettävä kaikki kivet pyrkiessämme parantamaan alan työolosuhteita ja osaajien työssäjaksamista, -viihtymistä sekä palkkausta. On kuunneltava henkilöstöä, kehitettävä johtamisjärjestelmää, organisaatiorakennetta ja arjen toimintatapoja. Vain lisäämällä työn arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia, voimme varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden vielä tulevaisuudessakin. Jos korjaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä, samat ongelmat ovat ennen pitkää edessä, olivatpa hoitajat kotimaisia tai ulkomaisia. Kotimaisten hoitajien korvaaminen ulkomaisella (halvemmalla?) työvoimalla, ei ole ratkaisu akuutissa tilanteessa siinäkään mielessä, että hoitajalla ja potilaalla on aina oltava yhteinen kieli, jotta molemmat tulevat ymmärretyiksi. Tämä on aivan ehdottoman tärkeää jo vakavien väärinkäsitysten välttämiseksi, mutta myös inhimillisistä syistä. Uuden kielen opiskelu vie aikaa, ja sellaisessa ajassa meillä on mahdollisuus omalla alueellamme kouluttaa uusia osaajia enemmänkin, kunhan opinnot ja työskentely alalla houkuttelevat myös tulevaisuuden osaajia.

Minna Koskela

aluevaaliehdokas (ps. sit.)

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Kokkola