Aluevaaliehdokkaan mielipide: Mistä hyvinvointialueissa on oikeasti kyse?

Aluevaalit 2022

Tämänhetkinen keskustelu hyvinvointialueista painottuu hyvin vahvasti lääkärille pääsyyn tulevaisuudessa, sairaanhoitajien palkkoihin ja siihen miten vanhenevaa väestöä jatkossa hoidetaan. Keskustelu on varmasti kansalaisten mielestä tylsää, yksipuolista, puuduttavaa, eivätkä nämä keskusteluaiheet ratkaise sosiaali- ja terveyspalvelujen laajempia haasteita.

Hyvinvointialueiden muodostamisessa on kyse oikeasta sote-integraatiosta. Kyse ei ole siitä, pääseekö omassa kotikunnassa jatkossa lääkärille 7 vuorokaudessa tai onko terveysasema jatkossakin joka kylässä. Hyvinvointialueissa on kyse pirstaleisten palvelujen yhteensovittamisesta, erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemisestä, asiakkaiden luukulta toiselle pompottamisen vähentämisestä, oikeanlaisten palvelujen ja avun tarjoamisesta ajoissa, moniammatillisen osaamisen hyödyntämisestä ja moniviranomaisyhteistyön parantamisesta.

Tiivistetysti kyse tulisi olla peruspalvelujen vahvistamisesta ja palvelujen tuomisesta mahdollisimman matalalla kynnykselle ihmisten arjen tueksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulisi tuottaa asiakkaille hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Asiakkuudet valuvat yleensä sinne, minne työntekijöitä on eniten resursoitu. Jos työntekijät painottuvat erikoissairaanhoitoon perusterveydenhuollon kustannuksella, on todennäköistä, että palvelua tarvitsevat asiakkaat ohjautuvat ennemmin tai myöhemmin erikoispalveluihin. Tällöin tarvitaan diagnooseja ja lääkärin lähetteitä. Hoitoon ja kuntoutukseen pääsy viivästyy ja monimutkaistuu. Sama pätee sosiaalipalveluihin. Jos peruspalvelujen kriteerit nostetaan korkealle ja palveluja tuotetaan omissa siiloissa, on tuloksena poukkoileva palvelupolku ja toistuvia palvelutarpeenarvioita eri palvelualueilla. Varsinkin lapsiperheiden palveluissa se voi johtaa kalliisiin korjaaviin palveluihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valitettavaa, mutta totta, julkinen sektori ei voi kasvaa enempää kuin yleinen talouskasvu antaa myöten. Hyvä esimerkki on pelastuslaitoksen toiminta, jota uhkaa tällä hetkellä rahoituksen pieneneminen hyvinvointialueiden aloittaessa Keski-Pohjanmaalla. Jos raha ei riitä nykyisen palvelutason ylläpitoon, kasvaa väistämättä ihmisten oma vastuu turvallisuudesta ja varautumisesta. Ilmastoon liittyvät sään poikkeusolosuhteet; metsäpalot, myrskyt ja tulvat ovat äärimmäisiä ilmiöitä, mutta kuitenkin aivan realistisia uhkia myös Keski-Pohjanmaalla.

Mikko Nikkilä,

YTM, hankejohtaja

aluevaaliehdokas

Liike Nyt