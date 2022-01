Viikon Kino-Keskipohjanmaa verkossa ja digilehdessä puhuu ei-englanninkielisen elokuvan Golden Globe -voittajasta, japanilaisohjaaja Ryusuke Hamaguchista. Tuotteliaan tekijän kehutut työt ovat suureksi osaksi vielä meillä esittämättömiä, kuten viimevuotiset Drive My Car ja Wheel of Fortune and Fantasy. Sodankylässä nähtiin niitä edellinen Asako I & II kesällä 2019.

Videoblogissa toki myös näyte uudesta The King’s Manista sekä erittelyssä suuren seikkailuelokuvan plussat ja miinukset.

The King’s Man. Ohjaus Matthew Vaughn. Käsikirjoitus Vaughn ja Karl Gajdusek Mark Millarin ja Dave Gibbonsin sarjakuvaromaanista. Kuvaus Ben Davis. Pääosissa Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton, Djimon Hounsou. 131 min. K16. Bio Rex, Kokkola. BioRex, Pietarsaari.

★★★★

The King’s Man vetää niin sanotusti pohjat ja näyttää vuodelle 2022 mallia, miten tehdään suurisuuntaista toimintakomediaa. Matthew Vaughnin ohjauksen ensi-ilta maailmalla oli jo joulun alla.

Kingsman-sarjan ensimmäiset osat keräsivät maailmanlaajuisesti yli 400 miljoonaa dollaria kumpikin, Salainen palvelu vuonna 2014 ja Kultainen kehä 2017. Oli ajan kysymys, milloin tulee kolmas elokuva. Tekijöiden kunniaksi on sanottava, että uutuus kulkee omaa polkuaan Kingsman-ryhmän viime vuosisadan alkuun sijoitettuna alkuperätarinana. Mark Millarin ja Dave Gibbonsin sarjakuvaan se pohjaa nimellisesti. Aihe on purettu osiin ja koottu uuteen uskoon.

The King’s Man alkaa Etelä-Afrikasta, siirtyy Itävalta-Unkariin ja ensimmäisen maailmansodan osallismaihin, Isoon-Britanniaan, Saksaan ja Venäjälle. Suuren sodan kuviot olivat henkilökohtaisia taisteleville serkuksille, Yrjö V:lle, Vilhem II:lle ja Nikolai II:lle. Heitä esittää Tom Hollander (ei se Spider-Man) hauskassa kolmoisroolissa. Nuorena Vilhelminä vilahtaa suomalaisbritti Emil Oksanen. Orlando Oxford (Ralph Fiennes) on omatoimisen salaisen palvelun perustaja. Jouduttuaan yksinhuoltajaksi Conradille (Harris Dickinson), isä ei halua poikaa sotaan. Äiti kuoli vihollisuuksissa ja Orlando lupasi suojelevansa lasta. Sodan sytyttyä poika kuitenkin haluaa suorittaa velvollisuutensa. Varsinkin, kun hänelle ojennetaan valkoinen sulka, pelkurin merkki.

Conradia lepyttääkseen Orlando vie pojan Pietarin hoviin taivuttelemaan tsaaria. Siellä vastassa on itse Rasputin (ällistyttävä Rhys Ifans), paholaismunkki. Kaiken sodanlietsonnan takana on katkeroitunut skottipatriootti, joka käyttää nimeä Paimen. Tämä on värvännyt Rasputinin ohella kätyreikseen Leninin ja Mata Harin! Oikeana kätenä toimii Daniel Brühlin esittämä Weimarin tasavallan influensseri Hanussen (josta Werner Herzog teki elokuvan Voittamaton, pääosissa Tim Roth ja Jouko Ahola).

The King’s Man on faktoista ja logiikasta vähät välittävä historiaseikkailu. Kuten Maailman ympäri 80 päivässä (1956) aikoinaan, se kokoaa yhteen joukon tähtinäyttelijöitä, seikkailee ympäri maapalloa ja on epäuskottavuudessaan hullunkurisen viihdyttävä.

King’s Man Orlando on ylivertainen supervakooja ja Ralph Fiennes taitavin näyttelijä, joka koskaan on tällaista roolia vetänyt. Mestarinäyttelijällä on ollut pääosia draamoissa ja komedioissa. Hän oli Bondin pomo M sekä Harry Potterin Voldemort. Nyt Fiennes, 59, on vanhin toimintasankari Liam Neesonin jälkeen.

Ohjaaja Vaughn ottaa riskin, joka kannattaa. Kokeneen ketun koominen ajoitus on vertaansa vailla. Erikoinen ratkaisu on pojankin rooli. Harris Dickinson hankki kannuksensa taideelokuvissa, mutta on sukupolvensa verrokkien, George MacKayn ja Finnegan Oldfieldin, tavoin osoittanut monipuolisuutensa.

The King’s Manin nuorukaisesta ei silti tule Taron Egertonin manttelinperijää. Rooli saa yllättäen uskaliaimman käänteen, mitä viihdefilmiin voi kuvitella.

The King’s Man vannoo pasifismin nimiin ja lainaa jopa sotarunoilija Wilfred Owenia. Seuraavassa hetkessä se rymistelee mitä militaristisimmin. Saumat näkyvät ja tyyli vaihtuu kuin sattumanvaraisesti. Näyttelijät ja hyväntuulinen vire auttavat onneksi yli kaikkien karikoiden.

