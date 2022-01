Aluevaaliehdokkaan, Kannuksen kaupunginhallituksen jäsenen mielipide: Veteraanien puolisoiden ateriaedun tulee jatkua Kannuksessa

Aluevaalit 2022

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahan siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila ei kuitenkaan ole lakkauttaa sotaveteraanien ja sotainvalidien leskien ja puolisoiden ruokailun, kotiavun ja kuntoutuksen maksamista Kannuksen kaupungin varoista.

Avustuksen piiriin kuuluneita sotaveteraanien ja sotainvalidien leskiä ja puolisoita Kannuksessa on määrältään enää 12. Itse valtuuston kokoukseen osallistuneena ei tullut mieleenkään, että määrärahan siirtämisellä lakkautetaan apujen maksaminen, eikä etuutta hoidettaisi loppuun saakka. Asiasta ei käyty keskustelua, koska viranhaltijaesittelyä ei asiasta sen kummemmin ollut.

Tapahtuma on mielestäni ns. työtapaturma. Päättäjillä ei ollut tietoa, miten käy, kun määrärahoja siirretään uudelle hyvinvointilautakunnalle. Organisaatiomuutoksien yhteydessä pitäisi päättäjien saada tarkempaa tietoa, mitä muutos käytännössä tarkoittaa. On turha syyttää valtuutettuja tai viranhaltijoita. Valtuuston ja hyvinvointilautakunnan tahto on jatkaa etujen maksamista.

Yleensä myös ajatellaan, että saavutettua etua ei voi poistaa. Avustusperiaatteiden tasapuolisuutta ei tule tässä tapauksessa pohtia, kun on kyse sotiemme viimeisistä veteraaneista ja heidän puolisoistaan. Maksammehan mielellämme kunniavelan loppuun saakka!

Sirkka Juusela-Pekkarinen,

kaupunginhallituksen jäsen,

aluevaaliehdokas (kok.),

Kannus