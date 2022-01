Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointi vaatii tekoja

Aluevaalit 2022

Näissä vaaleissa on kyse meidän jokaisen oikeudesta hoivaan, terveyteen ja turvallisuuteen. Käytännössä aluevaltuustoille annetaan näissä vaaleissa erittäin suuri valta. Aluevaltuusto päättää kuinka raha käytetään ja mitä palveluita missäkin kunnassa on ja kuinka niitä järjestetään.

Nyt päätetään siitä, kuinka me halutaan järjestää vanhustenhoito tai vammaispalvelut. Meidän tulee huolehtia siitä, että jokaiselle on tarvitsemansa hoitopaikka tai toimiva kotihoito. Ikääntyneiden ja vammaisten ihmisarvoisen hoidon ja hoivan turvaamiseen ei riitä tyhjät lupaukset.

Omaishoitajien tilanne on jäänyt julkisessa keskustelussa liian vähälle huomiolle. Omaishoitajien jaksamiseen on panostettava. Monipuolisia sijaishoitojärjestelyjä tarjoamalla voidaan kannustaa omaishoitajia pitämään heille kuuluvia vapaita ja siten auttaa jaksamaan. Tukipalvelut tulee toteuttaa omaishoitoperheen tarpeen mukaisesti ja heitä kuunnellen. Raha ei saa rajoittaa omaishoitajille annettavaa tukea, vaan sitä on annettava aina tarvittaessa.

On kyse perusterveydenhoidosta. Terveysaseman palvelut täytyy olla jokaisessa kunnassa, jotta jokaisella on niiden palveluiden ääreen myös mahdollista päästä matalalla kynnyksellä. Lääkäriin pääsy pitää tapahtua kohtuullisessa ajassa eikä esteeksi saa muodostua kenenkään taloudellinen tilanne. Tarpeeksi ajoissa hoitoon pääsy auttaa jonojen purkamisessa ja näkyy myös pienempinä erikoissairaanhoidon kuluina. Ja tärkeintä tietysti se, että ihminen saa oikea-aikaisen ja tarvitsemansa hoidon.

Turvallisuuteen liittyy monia asioita, esimerkkinä nuo edellä olevat. Hoito ja hoiva oikea-aikaisesti ja riittävästi tuo turvallisuuden tunteen. Lapset ja nuoret, varsinkin nyt epidemian jyllätessä, tarvitsevat erityisen huomion. Koulupsykologit ja -kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen. Tämä antaa nykyiseen verrattuna mahdollisuuksia järjestää palvelut joka kuntaan entistä paremmin. Täytyy kuitenkin huolehtia riittävistä resursseista, jotta kukaan tarvitseva ei jää ongelmiensa kanssa yksin, vaan saa riittävän ajoissa tarvitsemansa avun.

Turvallisuutta tuo myös palo- ja pelastustoimen toiminnan turvaaminen. Silloin kun apua tarvitaan, sen odottaminen on aina kaikkein kauheinta. Riittävä rahoitus on tässäkin avainasemassa.

Tulevan hyvinvointialueen rahoitus tarjoaa niukkuutta, johon on totuttu. Sen vuoksi on tärkeää, että toimintaan varattu budjetti käytettään nimenomaan palveluiden ja toimintojen järjestämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu alueelliseen puoluetukeen, josta on ollut keskustelua.

Kauko Niemi

aluevaaliehdokas (vas.),

kaupunginvaltuutettu,

Kokkola