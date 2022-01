Pääkirjoitus: Uudenlainen työkulttuuri kehittyy etätyön aikakaudella – Kaikki eivät edes pääse etätöihin

Etätyö on kahden vuoden aikana tullut tutuksi aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Alkuihastuksesta on päästy kyllästymiseen, tottumiseen ja siihen, että osalla aloja se on uusi normaali.

Kaikki ihmiset ja ammattikunnat eivät pysty tekemään työtään etänä ja toisaalta osa töistä on luonteeltaan jo lähtökohtaisesti ns. etätyötä suhteessa työkavereihin, esihenkilöihin tai yhteistyökumppaneihin. Jotkut yritykset toimivat Kokkolassa ja naapurimaassa Ruotsissa. Kansainvälisissä yrityksissä on jo kauan opeteltu pitämään kokouksia virtuaalisesti ja hoitamaan asiat muuten kuin kävelemällä työkaverin pöydän ääreen.

Välillä tietotyöläiset jo palasivat osittain toimistoilleen. Koronatilanteen pahentuessa otettiin askelia taaksepäin. Jälleen myös viranomaiset ohjeistavat. Etätyösuositus jatkuu esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella peräti maaliskuun loppuun saakka. Suosituksen antoi alueellinen viranomaistyöryhmä, joka kokoontui tiistaina arvioimaan alueellista tilannekuvaa ja suosituksia.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla suositellaan etätyötä ja etäkokouksia laajasti kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Pohjanmaan puolella etätyösuositus on voimassa tammikuun loppuun.

Korona-aika pakottaa yrityksiä muodostamaan uudenlaisia käsityksiä työstä yleensä ja etätyöstä erityisesti. Yritysten tilaratkaisut ovat jo muuttuneet, nykyajan ihmiset ovat tottuneita virtuaalikohtaamisiin ja loppujen lopuksi hyvä työelämä ja tehokas toiminta on kiinni muusta kuin fyysisestä tilasta. Työteho ei ole riippuvaista siitä, istuuko pomon näköpiirissä. Joka tapauksessa on parhaimmillaan erityisen mukavaa tavata työkavereita.

Osa ammateista on sellaisia, että työt tehdään tehtaassa, autokorjaamolla, marketeissa ja sairaaloissa. Työntekijöiden on käytännössä pakko olla työpaikoillaan, vaikka kuinka huolestuttaisi. Voi kuvitella, miten ärsyttävääkin on kuunnella etätyöläisten murheita siitä, kun yhteinen kahvitauko puuttuu. Työelämä on edelleen hyvin monimuotoista.

Tiina Ojutkangas

