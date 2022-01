Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Uusia aluevaltauksia – "Kevyesti paistetun lohen ja maustettujen kasvisten kanssa toimi takuuvarmasti"

Viiniarvio

Krämer Straîght Sauvignon Blanc 2021, Saksa, 12,90 €

Saksa on tunnettu valkoviineistä ja erityisesti rieslingistä. Toki maassa käytetään muitakin rypäleitä valkoviineihin, mutta hyvin harvoin Sauvignon Blancia. En nyt yhtäkkiä muista yhtään sellaista, joten Krämer Straight on tavallaan aika uniikki tuote.

Sen tuoksu on heti tunnistettavissa, nokkosen, karviaisen ja greipin sekoitus käy ärhäkästi nenään. Viinin tunnistaisi sokkonakin Sauvignon Blanc rypäleeksi ja näin aromikas tuoksu antaa odottaa viiniltä aika paljon.

Maku on pelkällään maistettuna sitruksisen raikas, limetin ja greipin sekoitusta. Ja kuitenkin samaan aikaan suussa on myös herukanlehden, karviaisen ja nokkosen maut mukana. Silti hapokkuus ja karvaus ovat siedettävällä tasolla, eivätkä lyö ylitse. Kokeilin ensin mätileivän kanssa ja yhdistelmä oli yllättävän hyvä. Kevyesti paistetun lohen ja maustettujen kasvisten kanssa toimi takuuvarmasti. Johtuuko sitten hitaasti etenevästä ilmastonmuutoksesta, mutta rypäleestä on saatu aikaiseksi tasapainoinen ja kypsä valkoviini kohtuullisen pohjoisessa. Mahdollisesti ensimmäiset vastaavat valkoviinit tuotetaan Suomessa jo reilun kymmenen vuoden päästä jossain etelärannikolla. Tämä on hyvin tuotettu ja astetta pehmeämpi viini kuin useimmat muut Sauvignon Blancit.