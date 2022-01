Lestijoen ja Perhonjokilaakson vaalipaneeli suorana maanantaina 17. tammikuuta klo 18 – Mukana muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä

Lestijoen, Perhonjokilaakson ja Keskipohjanmaan yhteiset vaalipaneelit jatkuvat maanantaina 17. tammikuuta. Maakunnan ehdokkaat ovat silloin vaalipaneelissa. Paikalla ovat Keskustasta Mika Lintilä (Toholampi) ja Timo Pärkkä (Halsua). Perussuomalaisista vaalitenttiin osallistuvat Manolis Huuki (Kannus) ja Ilona Alatalo (Perho). SDP:n edustaja on Matti Mustajärvi (Kaustinen), Vasemmistoliiton edustaja on Pentti Untinen (Lestijärvi), Kristillisdemokraattien edustaja on Vuokko Lahti (Veteli) ja Kokoomuksen Sirkka Juusela-Pekkarinen (Kannus).

Maanantain paneelia vetävät Perhonjokilaakson päätoimittaja Sanni Aho ja Lestijoen päätoimittaja Joni Mäki-Petäjä.

– Mielenkiintoista päästä pureutumaan aluevaaleihin ja pyrkiä saamaan eroja ehdokkaiden ja puolueiden välille. Myös lukijat voivat lähettää mieltä askarruttavia kysymyksiä toimitukseen, päätoimittajat vinkkaavat.

Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää joko toimitus@perhonjokilaakso.fi tai toimitus@lestijoki-lehti.fi

Aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1.3.2022.

Kaikki vaalipaneelit lähetetään suorana lähetyksenä Keskipohjanmaan tiloista Kokkolasta. Lähetykset ovat katsottavissa tallenteena myöhemmin. Teknisestä toteutuksesta ja kuvauksesta vastaa Timo Varila.