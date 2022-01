Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että anniskelupainotteisten ravintoloiden kuten baarien, pubien, karaokebaarien ja yökerhojen pitäisi sulkea ovensa kokonaan kolmeksi viikoksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Keskipohjanmaa kertoo puolestaan (KP 14.1.), että hallituksen koronatyöryhmä jatkaa neuvottelujaan ravintoloista tänään perjantaina. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi torstaina, että hänen kantansa mukaan sulku pitäisi kohdistaa korkean riskin tilanteisiin eikä matalan riskin ruokaravintoloihin. Lintilä kertoi luottavansa THL:n arvioon siitä, että anniskelupainotteisten ravintoloiden kuten pubien ja yökerhojen sulku voisi olla paikallaan. Päätöksiä on luvassa perjantaina, jollei neuvotteluja vielä jatketa.

THL:n ja ministereiden huolen ymmärtää. Koronatilanne on paha ja jollain tavalla koronaa pitää padota. Jos tilanne pahenee, sairaaloiden kantokyky ei yksinkertaisesti riitä. Mikä toimi on oikeasuhtainen ja mikä ei, sitä on maallikon vaikea arvioida. Koronan hillinnässä pitää luottaa asiantuntijoihin, ja näin myös hallituskin tekee.

Valtioneuvosto on jo sulkenut ravintoloiden ovet kello 18 alkaen. Edes koronapassilla ei pääse enää syömään ja viihtymään. Rajoitus on raju, ja heikentää ravintoloiden kannattavuutta. Työpaikat ovat vaarassa. Sekä yrittäjistä että henkilökunnasta on pidettävä vastuullisesti huolta. Anniskelupainotteisten ravintoloiden täyssulku esimerkiksi kolmeksi viikoksi olisi vieläkin kovempi kolaus. Valtion tuleekin korvata menetykset kustannustukena kuten aiemmin laajasti tehtiin.

Helsingin Sanomat uutisoi torstaina, että hallitus kaavailisi valmiuslain ottamista uudelleen käyttöön. Valmiuslaki kokoaisi johtamista valtioneuvostolle ja antaisi eduskunnalle laajat valtuudet laittaa ihmisten oikeuksia kuten hoitotakuuta määräajaksi jäihin. Toimenpide olisi viimesijainen ja siitä tulisi luopua heti, kun se ei enää ole välttämätön. Outoa keskustelussa on vain se, että jos valmislakia valmistellaan, miksi elinkeinoministeri Mika Lintilä ei tiennyt siitä mitään ainakaan vielä torstaina päivällä. Hän oli kuullut valmistelusta mediasta mutta ei virallista tietä esimerkiksi ministerikollegoilta – tämä saa kysymään tiedonkulun perään näinkin isossa asiassa. Valmiuslain valmistelussa koko hallituksen pitää olla alusta pitäen mukana.