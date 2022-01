Lukijan mielipide: On syytä olla huolissaan

Valtiopäiväneuvos Kari Urpilaisen ja filosofian tohtori Raimo Hentelä kirjoitus tämän lehden mielipidepalstalla 10.1.2022 oli otsikoitu:”Miten sote-alueellemme käy tulevaisuudessa.” Kysymys on aiheellinen ja ajankohtainen. Allekirjoittaneen mielestä asiaa olisi pitänyt miettiä jo Marinin hallituksen sote-uudistuksen alkutaipaleella. Heti sen jälkeen, kun kunnat olivat antaneet lausuntonsa sote-lakien luonnoksista. Jo ensimmäisistä lakiluonnoksista kävi ilmi, että Kruunupyy jää Pohjanmaan maakuntaan ja Pohjanmaan hyvinvointialue on järjestämisvastuussa Kruunupyyn palveluiden järjestämisestä. Tämä on kirjattu lopullisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettuun lakiin (ns. voimaanpanolaki), sen 6 ja 7 §:n. Laki tuli voimaan 1.7.2021. Tämä tarkoittaa sitä, että Soiten järjestämät palvelut Kruunupyyssä loppuvat. Lisäksi se tarkoittaa sitä, että Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osakaskunnista toiseksi suurin palveluita käyttävä kunta lakkaa olemasta osakaskunta.

Heti ensimmäisten lakiluonnosten tultua julkisuuteen lähetin useille SDP:n ja keskusten ministereille informaatiota siitä, miten uudistus vaikuttaa Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan ja sen perustajajäsenenä olevan Kruunupyyn kunnan asukkaiden palveluiden saatavuuteen. Tämän muutoksen vaikutus voi olla myös merkittävä Keski-Pohjanmaan maakunnan kannalta. Tätä myös Urpilainen ja Hentelä kirjoituksessaan käsittelivät. Informaatiolla ei ollut mitään vaikutusta SDP:n ja keskustan ministereihin. Tässä (kin) asiassa nämä antoivat periksi RKP:n vaatimuksille pitää Kruunupyy Pohjanmaan maakunnassa.

Suomessa on vain kolme kuntaa joiden sote-palvelut tulevat toisen maakunnan alueelta järjestettyinä, kuin mihin maakuntaa kunta kuuluu. Nämä ovat Myrskylä, Pukkila ja Kruunupyy. Nyt on käynyt ilmi, että Myrskylä ja Pukkila eivät hae maakunnan vaihtoa, vaan ainoastaan jatko-aikaa toiminalle ylimenokauden ajaksi. Näin ollen Kruunupyy on ainoa kunta Suomessa, jonka asukkaiden sote- ja pelastuspalveluiden järjestäminen ”uhrataan politiikan” (lue: kielipolitiikan) alttarille. Sdp:llä ja keskustalla hallituksen suurimpina puolueina, olisi halutessaan ollut mahdollisuus hoitaa asia toisin. Tietoa oli, mutta ei tahtoa. Löytyykö seuraavalta hallitukselta ymmärrystä ja uskallusta tehdä sellaisia päätöksiä, joihin kunnanvaltuuston yksimielinen päätös antaisi mahdollisuuden?

En voi opettaa kenellekään mitään. Voin vain saada heidät ajattelemaan. Kreikkalainen filosofi Sokrates, noin 470-399 EAA.

Tapani Myllymäki

eläkeläinen

Alaveteli