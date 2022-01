Aluevaaliehdokkaan mielipide: Tärkeimmät vaalit koskaan?

Aluevaalit 2022

Aluevaalit ovat tärkeimmät Keski-Pohjanmaata koskettavat vaalit ehkä koskaan. Uudet aluevaltuutetut päättävät, missä ja millä tavalla sinulle järjestetään tulevaisuudessa tärkeimmät hyvinvointipalvelut. Keski-Pohjanmaalle on annettu mahdollisuus hoitaa tämä itsenäisesti. Mahdollisuus, joka on hyödynnettävä. Ellemme itse onnistu rakentamaan tasapuolisia ja kustannuksiltaan toimivia hyvinvointipalveluja, edessä on muualta tuleva ohjaus ja siirtyminen isompiin alueisiin, jolloin on myös vaara käydä kuten aikaisemmissa hallinnonuudistuksissa.

Henkilökohtaisesti olen ollut mukana kolmessa työhöni liittyvässä hallintorakenneuudistuksessa vuosina 1996, 2009 ja 2014. Kaikissa noissa uudistuksissa suurin häviäjä on ollut tavallinen Keski-Pohjanmaan asukas. Kahdessa ensimmäisessä erityisesti maakunnan harva-alue, mutta viimeisessä myös Kokkolan kantakaupunkilaiset. Jokaisessa noista uudistuksista alueen resursseja on vähennetty. Mitä isompi organisaatio on rakennettu, sitä enemmän alueeltamme on poistunut resursseja ja mahdollisuuksia järjestää palveluja. Sama on edessä myös hyvinvointipalvelujen järjestämisessä, jos epäonnistumme tässä.

Onnistuaksemme tarvitsemme puolue- ja kuntarajat ylittävää aitoa yhteistyötä. Keskiössä on kaikkien Keski-Pohjanmaan asukkaiden huomioonottaminen. Pienten kuntien tai Kokkolan kantakaupungin asukkailla on samanlaiset tarpeet hyvinvointipalveluille. Valittavien valtuutettujen tehtävä on löytää ratkaisut, joilla se turvataan kaikille tasapuolisesti. Tärkeä tekijä onnistumisessa on myös keskussairaalan toiminnan turvaaminen ja sen ympärille rakennettava perusterveydenhuolto ja sen lähipalvelut.

Äänestäjänä sinä päätät, kuka päättää tulevaisuuden hyvinvointipalveluistasi. Ei siis mikään turha vaali. Käytä oikeuttasi vaikuttaa ja äänestä!

Esa Saari

aluevaaliehdokas (kesk.)